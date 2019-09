Confindustria Reggio Calabria: “Waterfront, la rivoluzione di cui la città ha bisogno”

“Il nuovo waterfront con il museo del mare progettato dall’archistar Zaha Hadid è una di quelle opere che possono rivoluzionare il volto di Reggio Calabria e il rapporto tra quest’ultima e il Mediterraneo.

Ecco i progetti di cui la città ha bisogno per nutrire le proprie ambizioni e spiccare finalmente il volo. Per questo, a prescindere dalla dialetticapolitica che non ci interessa, ribadiamo con la massima convinzione la necessità che questa grande opportunità si concretizzi e in fretta, recuperando il tempo perduto”. Lo afferma il presidente di Confindustria Reggio Calabria, Domenico Vecchio, che esprime la posizione degliimprenditori metropolitani nel dibattito, tornato d’attualità, sull’avveniristica e suggestiva proposta dell’archistar irachena scomparsa nel 2016. “Sgombro subito il campo da ogni equivoco: laConfindustria non si appassiona alle battaglie tra partiti ma al bene della collettività e alla crescita dell’economia locale. Ciò che per noi conta è altro, e cioè che il waterfront con il Museo del mare si realizzi, perché siamo convinti che attraverso questo investimento Reggio cambierà il proprio volto, ricucendo l’antica cesura con loStretto di Messina che l’ha resa, storicamente, una città ‘sul’ mare enon una città ‘di’ mare. Nel bacino del Mediterraneo sono numerosi gliesempi di realtà urbane che hanno tratto da simili investimenti unimpulso straordinario dal punto di vista socio-economico, turistico eoccupazionale. Penso – aggiunge Domenico Vecchio – a Barcellona dopo leOlimpiadi del 1992, penso a Valencia, penso alla Costa Azzurra, dove lebellezze naturali, la qualità urbanistica, l’attrattività di eventiartistici e culturali, ma soprattutto la presenza di progettualità e lavisione delle classi dirigenti hanno consentito di costruire modelli dibusiness vincenti e apprezzati nel mondo”.Secondo il presidente di Confindustria Reggio Calabria, “su questionicome il waterfront non bisogna dividersi ma unirsi; e se è giustoriconoscere il merito di chi ha avuto una grande intuizione nel passato,è altrettanto giusto apprezzare lo sforzo di chi oggi vuol riprenderequella intuizione. L’economia reggina è stata distrutta dalla crisi piùlunga della storia recente e per questo ci ritroviamo oggi ad avere unacittà affamata di benessere, di crescita e di sogni. Un’opera del genere– aggiunge Domenico Vecchio – genererebbe ricadute positive di vastaportata sull’economia metropolitana, dando linfa vitale al settore dellecostruzioni che rappresenta lo storico punto di forza e di eccellenzadel tessuto produttivo provinciale. Auspico – dice ancora il presidenteVecchio – che sulla possibilità di realizzare il waterfront si apra unastagione nuova di confronto costruttivo con l’unico obiettivo diarrivare al completamento dell’opera che rappresenterebbe una vittoriadi tutti. E sarebbe già un bel passo avanti se del waterfront sicontinuasse a discutere nei dibattiti pubblici e nelle sediistituzionali. Confindustria, in questa direzione, è pronta a fare lapropria parte – conclude l’ingegnere Vecchio – per concorrere arestituire a Reggio il ruolo di capitale del Mediterraneo che le competea livello internazionale e non solo per la sua baricentrica collocazionegeografica”.