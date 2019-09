“Cattiva strada”, Bombardieri: “Coinvolto bimbo di 8 anni, spaccato inquietante”

di Grazia Candido – “L’utilizzo di un minore per attività criminali e la spregiudicatezza di un padre nel coinvolgere il proprio figlio di 8 anni in attività illegali suscitando il vivo compiacimento di quest’ultimo, è davvero uno spaccato inquietante”.

Il procuratore della Repubblica Giovanni Bombardieri rivolge il suo primo pensiero a quel bambino di tenerissima età, vittima e al tempo stesso “protagonista” di dialoghi ed azioni illecite con il padre che “senza remora alcuna, affronta con il figlio discorsi inerenti ai traffici di droga ed armi”.

Tutti i dettagli dell’operazione “Cattiva strada” messa a segno questa mattina dai Carabinieri del Comando provinciale, a conclusione delle indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Reggio Calabria–Direzione Distrettuale Antimafia, che ha portato al fermo di 13 soggetti (8 in carcere e 5 agli arresti domiciliari) ritenuti responsabili, a vario titolo, dei delitti di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, sono stati ampiamente illustrati dal Procuratore Bombardieri e dal colonnello Giuseppe Battaglia e dal maggiore Marco Vatore.

“L’operazione fa luce su una organizzazione che faceva spaccio a Gioia Tauro ma anche in aree del vibonese e crotonese e, come molte indagini, questa nasce da un altro provvedimento e mette in luce soggetti criminali come Giuseppe Cacciola che aveva interessi di spaccio in una zona più ampia, la disponibilità di stupefacenti e la capacità di distribuzione in varie piazze dell’area tirrenica e di Reggio Calabria – afferma il procuratore capo Bombardieri – Abbiamo delineato un’organizzazione ben articolata di distribuzione di sostanze stupefacenti ma quello che ci ha colpito di più, è stato l’episodio del coinvolgimento nelle attività illegali di un minorenne, il figlio del Cambareri, una brutta fotografia di quello che accade nella nostra terra. Bisogna sottrarre i figli di taluni soggetti che, spregiudicatamente, li utilizzano in queste azioni tant’è che dai dialoghi monitorati tra padre e figlio, risulta che quest’ultimo assisteva al taglio di sostanze stupefacenti”.

Spetta al maggiore Marco Vatore tratteggiare i profili dei vari arrestati e l’attività svolta in solo 5 mesi condotta dal Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Reggio Calabria e coordinata dal Procuratore aggiunto Calogero Gaetano Paci e dal sostituto procuratore Adriana Sciglio.

“L’indagine è stata avviata nell’estate del 2016 e ha consentito di delineare il capo dell’organizzazione criminale Agostino Cambareri di Gioia Tauro capace di rifornire di sostanza stupefacente (marijuana e cocaina) importanti piazze di spaccio calabresi – afferma il maggiore Vatore – Cinque mesi in cui si è tracciato un canovaccio di un soggetto criminale che aveva la regia di una consorteria caratterizzata da congiunti e fidati collaboratori come Fortunato Saverio, Francesco Mazzitelli, Massimiliano Mammoliti stabile acquirente di stupefacente all’ingrosso. Un quadro indiziario che ha evidenziato la sussistenza di collaudate dinamiche operative interne, oltre che per la suddivisione dei compiti, anche per il conferimento e ripartizione dei guadagni illeciti, come pure di una rete di protezione volta ad informare, in caso di arresti o sequestri, tutti gli associati del pericolo di attenzioni investigative delle forze di polizia. Ciò che ci ha lasciato stupiti, è la particolare organizzazione fidelizzando gli spacciatori – conclude il maggiore dei Carabinieri che si sofferma anche sulla figura di Marianna Ranieri il cui compito era di “testare la sostanza stupefacente”.

“La Ranieri era deputata alla prova dello stupefacente per testarne la qualità ma anche, era incaricata delle cessioni al dettaglio e alla riscossione dei crediti vantati dall’organizzazione nei confronti dei clienti” – conclude il Maggiore Vatore.

Lo stupefacente doveva essere collocato al dettaglio sul mercato in modo professionale, continuo, capillare e gli indagati si attenevano meticolosamente alle modalità con le quali dovevano intrattenere i rapporti tra loro, a quelle relative all’occultamento dello stupefacente e all’immediato approvvigionamento alla fonte per evitare che la “clientela” potesse rivolgersi, insoddisfatta, ad altra rete di spaccio.

“Nel corso delle indagini, la figura del Cambareri si staglia quale esperto conoscitore di ogni tipo di sostanza stupefacente, con una pluriennale esperienza nel campo” – conclude il procuratore Bombardieri.