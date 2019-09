Camera di commercio di Reggio Calabria: i Club di Prodotto come opportunità per valorizzare la filiera turistica

Sarà presentato venerdì 20 settembre p.v. alle ore 10, presso la sede camerale di Via T. Campanella 12 a Reggio Calabria, il progetto”Sviluppo di prodotti turistici attraverso la creazione di Club di Prodotto” promosso dalla Camera di commercio di Reggio Calabria con l’obiettivo di valorizzare la filiera turistica della Città Metropolitana.

Il progetto punta alla costituzione, in tempi brevi, di due “Club di Prodotto territoriali” che rappresentano gli strumenti ideali per fare aggregazione – tra gli operatori della filiera turistica – e per condividere un percorso comune di crescita incentrato sulla valorizzazione dei fattori che rendono unica un’esperienza di visita della Città Metropolitana.

Nel corso dell’incontro saranno illustrati il quadro di programmazione all’interno del quale si colloca l’attività progettuale; le tematiche attorno alle quali si intende operare; la definizione e gli ambiti di operatività del Club di Prodotto; le finalità del progetto, i tempi e le modalità di coinvolgimento degli imprenditori; oltre ad una serie di informazioni utili in merito al progetto.

PROGRAMMA

Ore 10.00 – Registrazione Partecipanti

Ore 10.15 – Saluti e inizio lavori. Antonino Tramontana – Presidente della Camera di commercio di Reggio Calabria

Ore 10.30 – La Camera di commercio di Reggio Calabria per la promozione turistica del territorio. Natina Crea – Segretario Generale della Camera di commercio di Reggio Calabria

Ore 10.45 – I Club di Prodotto quali strumenti di valorizzazione territoriale. Massimo Feruzzi – Amministratore Unico JFC srl Tourism&Management

Ore 11.45 – Dibattito e chiusura lavori