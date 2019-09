“Calabria dietro le quinte” promuove il corso per organizzatore di eventi

Dopo gli ottimi risultati della prima edizione del Corso per organizzatore di eventi che ha coinvolto 19 giovani in attività di formazione in aula con docenti del settore e 30 ore di esperienza sul campo con i tirocini formativi presso il Comune di Reggio Calabria, il salone dell’Orientamento della cooperativa Cisme e i grandi eventi della Show Net di Ruggero Pegna, anche quest’anno, l’associazione “Calabria dietro le quinte” ripropone il corso di formazione nell’ambito del progetto “N.T.T. – New Theatre Training” patrocinato dal Consiglio Regionale della Calabria, dal Comune di Reggio Calabria e sostenuto dal bando “Funder35 – l’impresa culturale che cresce” promosso da 18 Fondazioni (17 Fondazioni di origine bancaria e la Fondazione CON IL SUD) associate ad Acri.

Il corso si svilupperà dal 20 settembre al 12 ottobre presso il cine-teatro “Il Metropolitano” (ex DLF di Reggio Calabria), con 36 ore di didattica frontale tenute dai docenti Ruggero Pegna (produttore, scrittore e agente di spettacolo Show Net srl), Carlo Fanelli (ricercatore e docente del corso di Studi in “Comunicazione e Dams” dell’Università della Calabria), Fulvio D’Ascola (docente e sociologo della comunicazione e dei processi culturali e relazionali), Francesca Ruggeri (Europrogettista e responsabile dell’area progettazione di Cisme) e Caterina Sapone (social media manager e consulente marketing). Il percorso formativo si concluderà con 20 ore di tirocinio nell’ambito di progetti culturali realizzati dall’associazione e dai soggetti partner e prevede il rilascio di un attestato di frequenza per chi avrà frequentato il 75% delle lezioni e sostenuto il test finale. Le iscrizioni al corso si chiuderanno il 17 di Settembre.

“Il corso mira a formare dei professionisti, in grado di organizzare e gestire eventi a 360 gradi seguendone ogni fase: dalla progettazione allo sviluppo, dalla gestione al controllo, dalla comunicazione alla pianificazione del budget – spiega Giuseppe Mazzacuva, presidente di “Calabria dietro le quinte” – L’iniziativa rappresenta un’opportunità formativa per giovani, associazioni, organizzatori e professionisti che vogliono acquisire e rafforzare le proprie competenze, confrontarsi con le più innovative e recenti esperienze del settore e trovare nuovi spunti e strumenti per il proprio lavoro. Secondo le più recenti indagini statistiche riguardanti le professioni più richieste, l’organizzatore professionale di eventi è ai primi posti, facendosi finalmente strada tra le professioni inerenti il settore culturale e dello spettacolo”.

Da Novembre, invece sarà avviato il corso di “Regia teatrale e cinematografica”: 50 ore di lezione tenute da registi e attori nazionali, per fornire ai partecipanti una formazione che affronta le diverse drammaturgie partendo da un’analisi dei vari stili e dall’esercizio di allestimento scenico, per arrivare ad un confronto con i linguaggi teatrali, cinematografici e dell’arte visiva e digitale attraverso lo studio delle metodologie di creazione registica e di direzione degli attori.

Per chi volesse iscriversi ai corsi di “New Theatre Training” può consultare la pagina Facebook “associazione calabria dietro le quinte”, il sito www.festivalfaccedabronzi.it o inviare una e-mail a calabriadietrolequinte@gmail.com