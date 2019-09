Caffè Mauro al Festival del Gelato “Scirubetta”

Dopo il grande successo ottenuto lo scorso anno alla prima edizione, Caffè Mauro si propone ancora una volta partner di questa prestigiosa manifestazione che si terrà a Reggio Calabria dal 14 al 17 Settembre.

Il Festival del Gelato “Scirubetta”, viaggio sensoriale all’interno dei sapori del gelato artigianale, è giunto infatti alla sua seconda edizione raddoppiando i partecipanti, 40 gelatieri provenienti da tutta Italia, che porteranno le loro specialità uniche, appositamente create, per farle conoscere al grande pubblico.

Caffè Mauro sarà protagonista con un proprio Stand all’interno del quale, ogni giorno, ci sarà un evento a partire dalle 19, imperdibile per gli amanti del caffè!

“E’ un piacere per noi – afferma Michele Rizzo Direttore Generale della Caffè Mauro – affiancare i maestri gelatieri in questa meravigliosa esperienza. Questa manifestazione è l’espressione di un gruppo di imprenditori reggini dediti all’ Eccellenza che, spinti da un mix di professionalità e passione, sono stati capaci di fare squadra anche se competitor sul mercato reale. Un grosso esempio per tutti, cittadini, imprenditori e politici che rappresenta egregiamente il ns modello di business”

Si inizia, dunque, Sabato pomeriggio con il Concorso dedicato al Miglior Gelato Artigianale al Caffè, dove i migliori gelatieri si sfideranno per proporre il miglior gusto al caffè sotto gli occhi di una giuria di esperti (se sei un gelatiere e vuoi partecipare, c’è ancora spazio per iscriverti! Contattaci scrivendo una mail a mauro@caffemauro.com o chiamando il numero 335/8483746)

Domenica 15 Settembre spazio alle specialità dell’Accademia del Caffè Mauro “Baby”: deliziose preparazioni a base di latte e cioccolata dedicate ai piu’ piccini.

Lunedì 16 Settembre gli amanti e i cultori del caffè potranno assistere ad una lezione di “Accademia” sull’ Espresso Perfetto, mentre Martedì pomeriggio, a chiusura del Festival, l’Accademia proporrà le sue specialità dedicate alla “Latte Art”, dove si potranno gustare i migliori cappuccini!

Non mancheranno, poi, le promozioni dedicate al Mondo Capsule per i nuovi clienti e per chi è già cliente Caffè Mauro.