Caccia, al via la stagione in Calabria: il calendario venatorio

Il coordinamento delle Associazioni Venatorie Calabresi, in relazione alla comunicazione della Regione Calabria che ha rilevato dei refusi nella stampa dei manifesti, locandine e Calendarietti tascabili già distribuiti da regione e comuni rispetto al Calendario Venatorio 2019-2020 ufficiale, per una maggiore informazione di tutti i cacciatori comunica che per le specie cacciabili domenica 1 settembre/sabato 7 settembre, domenica 8 settembre, è consentita la caccia solo ed esclusivamente alle seguenti specie:

 1 e 7 settembre: Tortora, Colombaccio, Ghiandaia, esclusivamente da appostamento,

 8 settembre: Colombaccio, Ghiandaia, esclusivamente da appostamento;

Per quanto attiene la Specie Tordo Bottaccio, in aderenza alla deliberazione della G.R. n.336 del 26/07/2019 (BURC n 88 del 09/08/19), i periodi sono i seguenti

 Tordo bottaccio, dal 2 ottobre 2019 al 30 gennaio 2020, dal 20 al 30 gennaio 2020 solo da appostamento.

 Tordo sassello e Cesena dal 6 ottobre 2019 al 30 gennaio 2020, dal 20 al 30 gennaio 2020 solo da appostamento.

Si raccomanda a tutti i cacciatori una puntuale osservanza del Calendario Venatorio 2019-2020 come da delibera pubblicata dalla Regione sul portale Agroservizi e già precedentente oggetto di nostra divulgazione.

Associazioni Venatorie Calabria