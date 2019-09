Bovalino (RC) – Premio Letterario “Mario La Cava”: nominata la giuria

Sono Andrea Di Consoli, Stefano Ercolino, Marco Gatto, Loredana Lipperini e Vito Teti i componenti della giuria per il Premio letterario “Mario La Cava” 2019. Specialisti di letteratura e critica letteraria, nominati dal Comune di Bovalino e dal Caffè letterario “La Cava”, i cinque giurati valuteranno le opere pervenute al concorso e designeranno la terna finalista. Nella cerimonia conclusiva, che si terrà il 14 dicembre 2019, con voto segreto decreteranno il vincitore.

Terza edizione per il Premio intitolato allo scrittore di Bovalino e organizzato dal Comune in collaborazione con il Caffè letterario “La Cava”, con il patrocinio della Regione Calabria e il contributo del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Locri, quest’anno declinato sul tema “Il viaggio. Percorsi vissuti, narrati e immaginati”. La Cava, nella dimensione del viaggio, ha coltivato conoscenza, confronto, apertura verso il mondo e, soprattutto, esperienza e narrativa. Possono concorrere le opere in lingua italiana, romanzi o raccolte di racconti, pubblicate per la prima volta a far data dal primo ottobre 2018 fino alla data di scadenza per l’invio delle opere, fissata al 13 settembre e ora prorogata al 30 settembre.

Vincitore della prima edizione, nel 2017, Claudio Magris; premio speciale a Raffaele Nigro.

Prezioso il lavoro svolto dalla giuria composta da Caterina Verbaro, Silvio Perrella e Giuseppe Lupo – a loro il sentito grazie del Comune di Bovalino e del Caffè letterario “La Cava” – nella scorsa edizione, che ha visto vincitrice Maria Pia Ammirati con il romanzo “Due mogli – 2 agosto 1980” (Mondadori). Premio speciale a Raffaele La Capria. Ospite della serata finale, nel dicembre scorso, Goffredo Fofi, autore della prefazione all’opera “I fatti di Casignana” di Mario La Cava, ripubblicata da Rubbettino.

Il bando e il regolamento del concorso, con tutti i dettagli per la partecipazione, sono scaricabili sul sito del Comune www.comune.bovalino.rc.it.

Per ulteriori informazioni 0964/672313, amministrativa.bovalino@asmepec.it, info@mariolacava.it

Tutto sulle tre edizioni del Premio su https://premiolacava.wordpress.com