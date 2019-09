Bova Marina, la giunta Zavettieri si allarga: entra Giovanni Panzera

Nei giorni scorsi il Sindaco di Bova Marina, Saverio Zavettieri, ha firmato il decreto di nomina di un nuovo membro della giunta comunale. Si tratta di Giovanni Panzera, avvocato di 34 anni, Consigliere Comunale.

Allo stesso, il Sindaco, ha affidato le importanti deleghe al Contenzioso ed alla Protezione Civile. «Sono felice – afferma il primo cittadino – di poter incrementare l’attività amministrativa, già di per sé molto attiva, con l’innesto di un nuovo giovane, competente e preparato. A lui formulo gli auguri di buon lavoro, consapevole che saprà portare nuove importanti energie per tutta l’Amministrazione con il proprio lavoro in due settori molto importanti».

Panzera siederà quindi nella giunta Zavettieri insieme ai già presenti Giuseppe Autelitano, Elvira Tuscano e Francesco Plutino.

«Sono onorato – ha dichiarato il nuovo membro della giunta comunale – di poter mettere a disposizione di Bova Marina la mia esperienza e le mie competenze, stimolato dall’ambizioso progetto di riqualificazione e crescita di cui il Sindaco Zavettieri sta gettando le basi assieme ai colleghi assessori e consiglieri delegati».