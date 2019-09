Asp di Reggio Calabria, Fil chiede incontro al Prefetto con Commissione Straordinaria

La Segreteria Provinciale della Fil si è riunita il 5 settembre scorso per verificare lo stato di “salute” della Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria e le iniziative messe in campo per risolvere gli annosi problemi che mettono a rischio i lavoratori ma soprattutto la salute dei cittadini.

“I temi affrontati risultano fondamentali per ridare certezze ad una Azienda ormai prossima al collasso e incapace di assicurare la salute dei cittadini”. “In particolare si è discusso sui punti di seguito elencati:

1) Definizione e garanzia dei LEA (Livelli Essenziali di Assistenza);

2) Riorganizzazione presidi ospedalieri provinciali;

3) Avvio Case della Salute di Scilla e Siderno;

4) Riqualificazione Dipartimento Emergenza Urgenza SUEM 118;

5) Implemento della Medicina preventiva ed abbattimento delle liste d’attesa;

6) Attuazione dell’Atto Aziendale (approvato nel Marzo 2017);

7) Sblocco concorsi per assunzione del personale e del turnover;

8) Mancato pagamento indennità personale dipendente (produttività, buoni pasto, riqualificazione e aumenti di fascia).

La FIL ha più volte chiesto di poter contribuire alla soluzione di queste problematiche, invitando l’Azienda a sedersi intorno ad un tavolo in modo continuativo per poter dare il proprio contributo di conoscenza e di professionalità.

Ma i nostri ripetuti inviti, peraltro reiterati anche con la “mediazione” del Prefetto, sono rimasti inascoltati.

D’altronde, gli effetti del cosiddetto “Decreto Calabria” e dell’operato dei Commissari non hanno sortito alcun risultato tangibile: addirittura si era paventata una procedura di dissesto di cui però si sono perse le tracce.

Abbiamo dunque chiesto a S.E. il Prefetto di Reggio Calabria un incontro urgente ed indifferibile con la Commissione Straordinaria che affronti in modo costruttivo le problematiche inderogabili che mettono a rischio lavoratori e cittadini”.