Anche Reggio Calabria risponde allo sciopero mondiale per il clima

Venerdì 27 Settembre anche a Reggio Calabria avrà luogo una manifestazione in occasione del terzo sciopero globale per il clima, organizzato dal movimento per l’ambiente “Fridays for Future” nato dalla sedicenne svedese Greta Thunberg.

<<Nell’ultimo anno abbiamo assistito ad un risveglio senza precedenti della coscienza collettiva riguardo il tema del surriscaldamento globale e della conseguente emergenza climatica che il nostro pianeta sta vivendo.>> Ad affermarlo è il giovane portavoce del gruppo locale Fridays for Future di Reggio Calabria, Francesco Artuso. <<La mobilitazione a cui abbiamo assistito nell’ultimo periodo è da accogliere con entusiasmo e speranza e deve essere supportata costantemente, per questo come gruppo locale di Reggio Calabria del movimento Fridays For Future siamo felici che anche la nostra città possa dare il suo contributo aderendo a questa manifestazione globale. Per risolvere tale problematica è infatti necessario fare rete e cercare di aggregare il maggior numero di persone possibile, per giungere ad un duplice obiettivo: rendere prioritaria la lotta al surriscaldamento globale nelle agende dei governi e fare in modo che tutti i cittadini siano consapevoli della reale portata del disastro ambientale a cui andiamo incontro, in modo da orientare anche le proprie scelte in una direzione più sostenibile.>>

Il corteo avrà luogo Venerdì 27 Settembre alle ore 9,00 con punto d’incontro Piazza de Nava per culminare a Piazza Italia.