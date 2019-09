Al via “Ripuliamo le spiagge” in collaborazione con Legambiente

Splendidi e Splendenti impresa socia di Gruppo VéGé, in collaborazione con Legambiente e con il patrocinio dei Comuni di Palmi e Reggio Calabria, contribuirà alla pulizia di due spiagge sul territorio calabrese.

I rifiuti continuano a invadere i nostri litorali: 968 rifiuti ogni 100 metri lineari di spiaggia di cui l’81% rappresentato dalla plastica: L’usa e getta di plastica la fa da padrone: sulle 93 spiagge monitorate sono state monitorate 34 stoviglie ogni 100 metri di spiaggia (tra piatti, bicchieri, posate e cannucce) e raccolte oltre 10.000 tra bottiglie e contenitori di plastica per bevande, inclusi i tappi*. Questi numeri testimoniano l’importanza della lotta all’utilizzo e alla dispersione nell’ambiente della plastica monouso. Proprio in quest’ottica nasce il progetto “Ripuliamo le spiagge” .

Le due raccolte si terranno giovedì 19 settembre alle ore 10:00 alla Tonnara di Palmi, zona Angolo Verde, alle ore 16:00 alla spiaggia di Catona tratto di spiaggia antistante la Piazzetta del Marinaio. L’iniziativa è rivolta ai cittadini che potranno contribuire a ripulire le spiagge dai rifiuti ed evitare che entrino in mare.

Tutte le informazioni sul progetto, le tappe, le date e le modalità di partecipazione sono disponibili sul sito www.ripuliamolespiagge.it; inoltre, un costante aggiornamento per i cittadini è a disposizione seguendo sui social network #ripuliamolespiagge.

“Ci teniamo a coinvolgere più gente possibile – dichiara Luigi Lombardo D.G. di Splendidi e Splendenti – uno dei nostri valori aziendali è proprio il rispetto dell’ambiente, siamo ospiti del territorio in cui operiamo ed è nostra responsabilità prendercene cura, se pur con un piccolo gesto. Questa iniziativa fa parte di un progetto più ampio che ha come scopo quello di minimizzare l’impatto ambientale della nostra azienda e porre l’attenzione dell’opinione pubblica su temi come l’utilizzo della plastica monouso. Ci è sembrato giusto partire ripulendo le nostre amate spiagge che ogni anno ospitano milioni di turisti provenienti da tutto il mondo, del resto siamo noi gli specialisti del pulito!”

“Al diffondersi di un mare di plastica, Gruppo VéGé risponde con il progetto “Ripuliamo le Spiagge” e si mette in prima linea, insieme ai suoi imprenditori e dipendenti, promuovendo stili di consumo sostenibili,” – spiega Giorgio Santambrogio, Amministratore Delegato di Gruppo VéGé – “Inoltre il Gruppo si è impegnato, all’interno dei punti di vendita, ad accelerare i tempi della programmata rimozione dagli scaffali delle stoviglie usa-e-getta, dismettendo definitivamente tutte le stoviglie in plastica monouso entro il 30 giugno 2020, quindi in netto anticipo rispetto all’entrata in vigore della legge che impone la loro rimozione dagli scaffali nel 2021”.

“Il coinvolgimento dei cittadini e dei consumatori è un passo fondamentale nel contrasto all’emergenza mondiale dei rifiuti in mare – dichiara Stefano Ciafani, Presidente di Legambiente. Grazie a campagne di pulizia come questa, tutti possono fare un gesto concreto per l’ambiente. Al contempo, l’obiettivo è quello di prevenire l’arrivo dei rifiuti in mare e sulle spiagge, cambiando i nostri stili di vita e di consumo, quotidianamente. Il protagonismo e la responsabilità dei cittadini, insieme alle politiche dei governi nazionale e locali, delle imprese e dell’industria possono fare davvero la differenza nel ridurre i rifiuti, gestirli correttamente con l’economia circolare e arginare un fenomeno devastante per l’ecosistema marino, i suoi abitanti e l’economia del turismo”.

Un plauso per la brillante iniziativa è giunto anche dal Vicesindaco del Comune di Reggio Calabria Armando Neri, nella sua veste di Assessore delegato all’Ambiente, che ha ringraziato i promotori della giornata, comunicando il patrocinio dell’Ente reggino. “Da cittadini, prima ancora che da amministratori, siamo davvero felici del lavoro di sensibilizzazione che coinvolge la nostra comunità cittadina – ha dichiarato Neri – riteniamo fondamentale il coinvolgimento del territorio per la promozione e la tutela del nostro straordinario patrimonio ambientale. La nostra Città ha intrapreso in questi anni una serrata battaglia per la difesa dell’ambiente, avviando una serie di attività volte alla tutela del territorio urbano, a partire dall’area costiera che è la più sensibile ed anche la più fragile. Per questo condivido l’iniziativa e spero che tanti reggini possano contribuire fattivamente e concretamente all’opera di tutela delle spiagge cittadine promossa dal Gruppo VeGè e da Legambiente”.

«Il lavoro per la tutela dell’ambiente e del territorio è serrato e costante – dichiara il sindaco di Palmi Giuseppe Ranuccio – Esso costituisce una delle maggiori risorse per la nostra terra e, per tali ragioni, è nostro dovere difenderlo ad ogni costo da chi mette a rischio la sua salute. Abbiamo deciso di avviare un duplice cammino parallelo, volto sia all’azione che all’informazione della cittadinanza sul tema dell’inquinamento. Per tali ragioni siamo sempre aperti ad iniziative che si inseriscano in questo settore, perché ci aiutano nel fondamentale lavoro di sensibilizzazione contro l’abbandono dei rifiuti. Iniziative di questo genere si inseriscono in un più ampio contesto operativo, comprendente azioni di tutela ambientale, ed in linea con le direttive comunitarie, come il blocco della plastica usa e getta a partire dal 2020».