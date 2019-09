Al via l’Assemblea diocesana di Oppido Mamertina – Palmi

Si svolgerà giovedì 26 settembre e venerdì 27 settembre a Rizziconi presso l’Auditorium Diocesano “Famiglie di Nazareth”, l’Assemblea diocesana di inizio anno pastorale tutta all’insegna della missionarietà.

Sacerdoti, diaconi, religiosi e laici di tutte le parrocchie convocati dal vescovo della diocesi di Oppido M. – Palmi, mons. Francesco Milito, si confronteranno sul tema “Missionari nella Chiesa e nella città a partire dalla EvangeliiGaudium”, in continuità con la Traccia pastorale 2017-2018 “Abitare la Chiesa, abitare la Città… a partire dall’EvangeliiGaudium” e con la Traccia 2018-2019 “Abitare la Chiesa, abitare la Città… a partire dai giovani”.

«Si tratta di uno sbocco naturale – afferma il vescovo, mons. Francesco Milito -delle due precedenti (Assemblee) ispirate alla EvangeliiGaudium, straordinario testo provocatorio di una Chiesa in uscita e, quindi, in invio dei suoi verso chi sta in attesa o ai margini di essa, ma forse interiormente legato più di tanti altri che ritengono di esserci dentro».

«Gli ambiti del nostro andare ed esserci – prosegue il vescovoMilito– restano gli stessi: la Chiesa e la città. Missionari sono tutti i figli della Chiesa, inviati perché battezzati”. Ma vorremmo uscire da una esortazione generica e puntare ad un investimento immediato: l’affidamento ai responsabili nei vari settori della pastorale, parrocchiale e diocesana, affinché siano gli animatori primi della missione a mo’ di cinghie di trasmissione nelle comunità».

L’assemblea, composta da rappresentanti di tutte le parrocchie e aperta alla libera partecipazione, avrà inizio il 26 settembre e dopol’introduzione di mons. Milito, prevede la relazione di padreGiulio Albanese, sultema “La Missionarietà nella Chiesa alla luce della EvangeliiGaudium”, e l’intervento di don Paolo Martino, Direttore Ufficio Missionario Diocesano,che si concentrerà sul mese missionario straordinario e le prospettive per la Diocesi nei mesi successivi.

L’assemblea il 27 settembre, dopo la relazione di don Raffaele Gobbi, Direttore Centro Missionario Diocesano della Diocesi di Padova, su “Indicazioni per una pastorale missionaria (piste operative)”vedrà direttamente impegnati i responsabili pastorali diocesani e parrocchiali nei rispettivi laboratori con lo scopo di individuare proposte per la pratica della missionarietà nei diversi ambiti esistenziali. Chiuderà i lavori il vescovomons. Milito soffermandosi su “Evangelizzatori con spirito significa evangelizzatori che pregano e lavorano”.