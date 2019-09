A otto anni sapeva già come riconoscere, tagliare e confezionare la droga

Un’altra inquietante vicenda di ndrangheta arriva direttamente della Calabria e dalla Piana di Gioia Tauro . Nell’ambito degli arresti che hanno riguardato un’organizzazione che si occupava di distribuire marijuana e cocaina in tutta la regione è emersa una storia che rivela quanto emergenziale possa essere il problema educativo in alcune zone ed in alcuni ambienti.

Un bambino di otto anni veniva istruito in maniera dettagliata su come riconoscere i vari tipi di droga, su come andasse tagliata e confezionata.

A ciò si aggiungeva il fatto che il padre non nascondesse ai propri familiari quale fosse la propria attività.