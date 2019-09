A Camini la scuola nazionale di formazione in filosofia

“La filosofia come luogo dell’accoglienza…da Kaulon a Riace”. E’ il titolo della scuola nazionale di formazione in filosofia con i bambini e i ragazzi che avrà luogo dal 17 al 20 ottobre nel borgo di Camini e che comprenderà la visita guidata del museo archeologico dell’antica Kaulon per concludersi, dopo due giorni di incontri di approfondimento e workshop, con una passeggiata domenicale da Camini a Riace.

La manifestazione è organizzata da AmicaSofia (associazione nazionale per la ricerca e la promozione delle pratiche di filosofia dialogica nella scuola e nella società) presieduta dal docente e scrittore Massimo Iiritano, e gode del patrocinio dell’Università della Calabria, dell’Università di Napoli “Federico II”, di Farfilò (Università di Bologna), della rete di scuole “La biga alata”, del Comune di Camini e del liceo “Galluppi” di Catanzaro. Hanno garantito la propria collaborazione in veste di partner dell’iniziativa le cooperative sociali “Jungi Mundu” di Camini e “Hermes 4.0” di Siderno, lo spazio culturale “MAG. La ladra di libri” e la casa editrice Rubbettino, editore di Amica Sofia Magazine.

La scuola nazionale di formazione in filosofia con i bambini e i ragazzi verrà presentata sabato 28 Settembre alle ore 18 presso la libreria “Non ci resta che leggere” a Soverato.

Interverrà il presidente di “Amica Sofia” Massimo Iiritano, insieme a Lara Caccia, docente dell’Accademia di Belle Arti di Catanzaro, e Cristina Iannuzzi, docente e formatrice di Amica Sofia.

L’incontro è rivolto, oltre che ai rappresentanti degli organi d’informazione, a dirigenti scolastici, docenti, studenti e rappresentanti di associazioni interessati alla diffusione delle pratiche di filosofia dialogica.

Come iscriversi alla Scuola di Formazione

È possibile iscriversi sulla piattaforma S.of.i.a. del Miur, con la possibilità di utilizzare la carta del docente per la quota di partecipazione (50 euro) – Id 48705

Contestualmente è richiesta la compilazione del seguente modulo google forms

https://forms.gle/KndfVupU1XiaDMEw8

Per maggiori info e il programma completo

www.amicasofia.it