(VIDEO) Jerry Calà risponde alla reggina del Pd Leonardi: ‘Non so chi sia, ha piagnucolato col mio agente’

Prosegue la querelle tra la dirigente reggina del Pd Anna Rita Leonardi e Jerry Calà. Stavolta il popolare attore sceglie di intervenire in maniera diretta sulla vicenda provando a spiegare quella che è la sua verità su una vicenda che ha avuto eco a livello nazionale.

Jerry Calà aveva lanciato il sospetto che lavorasse sempre di meno, poiché forse non odorava abbastanza di sinistra. Di fronte a quest’esternazione era arrivato un tweet della Leonardi che, per usare un eufemismo, aveva fatto presente all’attore che forse il problema erano le qualità professionali non eccelse.

La Rete, perciò si era scagliata contro la piddina che, successivamente, aveva comunicato di aver chiarito con l’attore e si era scusata per i toni poco opportuni.

Sulla pagina Facebook dell’attore, però, è arrivato il video dell’attore.

“Qualcosa devo dire. Questa signora – afferma Jerry Calà – continua a dire in giro e a scrivere delle falsità. Dice di aver chiarito con me, ma io non l’ho mai conosciuta. Nè prima, nè dopo questo fatto. L’unico contatto l’ha avuto con il mio agente, al quale ha telefonato piagnucolando perché si è spaventata quando lo stesso odio che voleva scatenare contro di me le si stava ritorcendo contro da una grande quantità di persone che, giustamente, protestavano per le offese gratuite”.

Ecco il video completo: