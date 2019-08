Un’imprenditrice reggina sul red carpet del Festival Cinema di Venezia

Con immenso piacere la Direzione Nazionale ed Internazionale del Consorzio Universitario Internazionale UNIMORFE comunica che il consorzio è stato invitato a partecipare come sponsor ufficiale al Festival del Cinema della Biennale di Venezia il 6 Settembre e a promuovere uno dei film che sarà premiato. Presente a rappresentare l’ UNIMORFE e a ricevere il premio la Dott.ssa Maria Saveria Modaffari che sfilerà sul RED CARPET insieme ai maggiori imprenditori ed attori Italiani ed Internazionali : ” Sono davvero onorata di rappresentare l’ Unimorfe e di ritirare il premio a questo importante evento in rappresentanza di tutti i collaboratori e dirigenti che hanno lavorato sodo in questi anni per apportare un valore aggiunto in Italia in un settore come quello della formazione , ormai molto discusso , dove non ci si può improvvisare formatori , ma è una forma di imprenditorialità molto delicata in quanto rappresenta il futuro della cultura dei nostri giovani e l’ apporto che esso provoca nel mondo del lavoro”. Da ricordare che il Consorzio ha sede all’ estero ma numerose sedi operative in Italia , opera in regime internazionale con una vasta offerta formativa a partire dai percorsi di Laurea Sanitari alle Specializzazioni all’ insegnamento del sostegno , con valore legale in Italia attraverso gli accordi Bilaterali tra l’ Italia e i Paesi in cui opera.