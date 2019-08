Ultimi appuntamenti di “Cabaret al Castello” con Gianpiero Perone e Sasà Spasiano

Ultimi due appuntamenti con la rinomata rassegna “Cabaret al Castello”, inserita all’interno del programma estivo del Festival Nazionale del cabaret “Facce da bronzi” ideato e prodotto dall’associazione Culturale Arte e Spettacolo “Calabria dietro le quinte” in partenariato con il Comune di Reggio Calabria e il patrocinio della Città metropolitana di Reggio Calabria, del Consiglio Regionale della Calabria ed inserito negli eventi storicizzati della Regione Calabria – annualità 2019 – Azione 1 – PAC 2014 -2020.

Giovedì 8 agosto, toccherà al comico torinese Gianpiero Perone far divertire il pubblico con i suoi divertenti personaggi, dal principe “Cacca” al latin lover Romeo Pastura, volto noto della trasmissione Colorado (Italia Uno), con diverse apparizioni a “Quelli che il calcio…” (Rai Due), Zelig Off (Canale 5) e Trebisonda (Rai Tre). I suoi personaggi, colgono abitudini e novità della società contemporanea e si mostrano al pubblico in una chiave del tutto originale.

La rassegna si chiuderà domenica 11 agosto con la travolgente comicità del napoletano Sasà Spasiano, volto noto della trasmissione “Zelig” e con numerose apparizioni televisive su Rai Due, Odeon tv e sui nuovi talenti di Rai Uno con Maurizio Costanzo. I monologhi esilaranti di Spasiano nascono dai personaggi della tradizione napoletana, punto di riferimento e filo conduttore dei suoi esilaranti aneddoti di vita quotidiana. Nella stessa serata, inoltre, presso l’antico maniero, ci sarà una degustazione di prodotti tipici al bergamotto offerti da diverse aziende reggine.

Gli spettacoli della rassegna, inseriti nel programma dell’Estate Reggina 2019, si svolgeranno con inizio alle ore 21, nell’area spettacoli del suggestivo Castello Aragonese di Reggio Calabria.

Per assistere alla rassegna è possibile prenotare il singolo biglietto al costo di 6 euro. Fino al 15 agosto sarà, inoltre, possibile visitare la mostra “Leonardo da Vinci. Il Genio sullo Stretto” con l’esposizione di 64 riproduzioni artigianali in legno delle invenzioni di Leonardo e 40 disegni in copia autentica.

Per info sul programma e curiosità sul festival si può consultare il sito www.festivalfaccedabronzi.it e la pagina Facebook Festival Nazionale del cabaret Facce da bronzi.