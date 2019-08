Sparano contro titolare di un lavaggio, due arresti per tentato omicidio

Ieri notte, i carabinieri della sezione operativa della compagnia di Roccella Jonica, assieme ai colleghi delle stazioni di Marina di Gioiosa Jonica e Gioiosa Jonica hanno arrestato Correa Matteo, 27 enne, bracciante agricolo e Femia Salvatore, 36enne, estetista, entrambi gioiosani incensurati, accusati di tentato omicidio e detenzione di arma comune da sparo.

Secondo quanto accertato dai militari dell’Arma, intorno alle 17:45 di sabato scorso, i due ragazzi, a bordo di una Fiat Panda nera, in Contrada Pirgo di Grotteria, hanno sparato due colpi di fucile caricato a pallini, ad un 31enne del posto, titolare di un lavaggio attingendolo alla coscia destra.

Subito dopo i due si sono allontanati a forte velocità, in direzione Marina di Gioiosa Jonica, facendo perdere le loro tracce. L’analisi delle immagini dei sistemi di video sorveglianza presenti in zona ha consentito di risalire all’esatto modello dell’autovettura. L’ulteriore approfondimento sul veicolo utilizzato dai due ha consentito ai carabinieri di individuare e arrestare con l’accusa di tentato omicidio, detenzione e porto di arma da fuoco in concorso i due gioiosani.

La vittima si trova tuttora ricoverata presso l’ospedale di Locri non in pericolo di vita, infatti per puro caso i pallini di piombo non hanno attinto organi vitali. Gli autori sono stati tradotti presso il carcere di Locri su disposizione dell’autorità giudiziaria.Sono ancora in corso approfondimenti sul movente dell’aggressione al momento non individuato.