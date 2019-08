Siderno (RC): l’Angela Serra-Locride inaugura il nuovo servizio ambulatoriale di estetica oncologica

Sabato 24 Agosto alle ore 18.00, presso il Polo Sanitario Territoriale ex ospedale di Siderno, all’interno dei propri locali, messi a disposizione dall’ASP di Reggio Calabria, l’Associazione Angela Serra per la Ricerca sul cancro – Sezione Locride inaugurerà il nuovo servizio ambulatoriale di Estetica Oncologica “Cure me beautiful”.

La tossicità cutanea delle terapie anticancro (secchezza, prurito, bruciore, ad esempio) influisce negativamente sul benessere psicofisico delle persone, aumentando anche il disagio emotivo (distress) che fa crescere il rischio di interrompere la terapia oncologica.

Grazie anche alla sensibilità di quattro attività commerciali della città di Siderno: Pellegrino Cosmetici Beauty service, Hair Beauty style, Fragranze d’autore, IdfInterior design, che hanno donato alcuni degli strumenti professionali, sarà possibile migliorare la qualità della vita e il benessere dei pazienti oncologici durante la terapia.

Cure me beautiful è un progetto “Skin Care for me”, rivolto sia a donne che a uomini che parte dalla convinzione che avere cura di sé stessi in un periodo così difficile della propria vita, possa essere di grande aiuto per affrontare al meglio la malattia e porre attenzione al proprio corpo e al proprio stato d’animo.

Condotto da un’esperta estetista con qualifica certificata APEO in estetica oncologica, il progetto include anche la fornitura gratuita di parrucche e foulard copricapo per le donne che affrontano le cure chemio e radioterapiche.

Questo è l’ennesimo obiettivo raggiunto dall’Associazione Angela Serra Sezione Locride, che ad un solo anno dalla sua nascita sul territorio è riuscita a dimostrare le proprie capacità erogando una serie di servizi gratuiti a sussidio dei pazienti come il counseling oncogenetico, l’ambulatorio di psiconcologia e di nutrizione e stili di vita e tutta una serie di iniziative sociali come convegni scientifici, campagne di prevenzione e di sensibilizzazione. Ad ottobre scorso per esempio in occasione dell’Ottobre Rosa mese della prevenzione per il tumore al seno sono stati effettuati gratuitamente novanta screening (mammografie ed ecografie) a donne della Locride. Nello stesso periodo sono state organizzate le Colazioni della salute, una tournée per le piazze di alcuni comuni della Locride per dar consigli e sensibilizzare le persone ad’una adeguata alimentazione e ad un corretto stile di vita.

È importante ricordare che presso la propria sede è attivo anche lo sportello “Agenzia No Viaggi” un progetto unico, forse il primo al Sud, che intende marginare il fenomeno della migrazione oncologica. Pur consapevole delle difficili condizioni in cui riversa la sanità calabrese l’associazione intende comunque offrire e garantire al paziente ed ai familiari la possibilità di poter usufruire di quanto necessita indirizzandoli in quelle strutture adeguate presenti in Calabria ed in grado di garantire la stessa efficienza che si troverebbe in altre regioni evitando inutili e costosi spostamenti o l’incorrere nei cosiddetti viaggi della speranza.

Tutto ciò è stato reso possibile grazie solo ed esclusivamente alla generosità dei cittadini della Locride, difatti l’associazione è entrata sin da subito nel cuore delle persone, che hanno creduto nei vari progetti e li hanno prontamente sostenuti.

L’inaugurazione di questo nuovo servizio ambulatoriale sarà anche l’occasione per ingraziare tutti coloro che hanno contributo al sostegno e alla crescita dell’associazione, tra tante attività commerciali, imprenditori, associazioni, Artisti Uniti per la Ricerca, liberi professionisti, in particolar modo le amministrazioni comunali di Locri, Roccella Jonica, l’ASD Calabria Fitwalking ed in prima linea i club service Lions Club Roccella Jonica, Kiwanis Club Magna Grecia Luigi Giugno, Rotaract Locri, ambasciatori di solidarietà che insieme uniti per la prima volta, hanno partecipato e co-organizzato una serie di eventi e iniziative di raccolta fondi a favore della ricerca contro il cancro.

L’Associazione Angela Serra Sezione Locride ringrazia tutti e invita amici e sostenitori a partecipare all’evento inaugurale di questo nuovo importante progetto.