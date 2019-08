“Riscatto-Mille e una notte”, Bombardieri: “Lo Stato c’è, vicini a chi denuncia”

di Grazia Candido – “Lo Stato c’è, siamo intervenuti e continueremo ad intervenire. Quello di oggi, è solo uno step di un’attività che sarà approfondita. E’ importante non lasciare soli chi denuncia, gli imprenditori che lo hanno fatto sono stati isolati anche dalla famiglia stessa e questo è inaccettabile. Chi denuncia deve avere il sostegno della società civile”.

Il procuratore della Repubblica Giovanni Bombardieri rassicura ma allo stesso tempo, condanna chi non aiuta quel percorso di legalità che lo Stato, le istituzione e la comunità devono fare insieme per abbattere il male ‘ndrangheta e, presso gli uffici della Procura, questa mattina nel delineare i dettagli dell’operazione “Riscatto-Mille e una notte” (portata a termine dai militari dei Comandi Provinciali Carabinieri e Guardia di Finanza di Reggio Calabria, con il supporto in fase esecutiva dei Carabinieri dello Squadrone “Cacciatori Calabria”, dell’8° Nucleo Elicotteri Carabinieri e della Sezione Aerea della Guardia di Finanza di Lamezia Terme) che ha portato il fermo di 10 soggetti affiliati alla cosca Cordì, rimarca come “in una area molto sensibile come Locri, ancora una volta, abbiamo dato dimostrazione che le cosche pur decimate, sopravvivono in modo diverso”.

“Dall’operazione odierna, abbiamo la connotazione classica dell’azione ‘ndranghetistica – continua il Procuratore Capo – Imprenditori che subivano intimidazioni da parte di arroganti uomini che, in maniera spudorata e senza nessuna preoccupazione, continuavano le loro richieste estorsive sul territorio di Locri. Dovevamo tutelare e dare risposte alla popolazione che ci ha chiesto aiuto su una serie di situazioni di arroganza della criminalità organizzata. Il variegato contesto delittuoso su cui si è operato, ci ha permesso di poter delineare una serie di estorsioni consumate e tentate facendo leva sulla forza intimidatrice che deriva dal blasone ‘ndranghetista del sodalizio d’appartenenza (“Non c’è bisogno che parliamo… c’è bisogno solo che ci vedono…”) al fine di convincere le vittime a “mettersi a posto” e per garantire loro protezione e sicurezza”.

Il procuratore precisa che “accanto agli atti intimidatori, vi era anche il controllo delle attività cimiteriali nelle mani della famiglia Alì di Locri”.

“Era una gestione esclusiva degli Alì che, da anni, esercitavano un’incontrastata egemonia delle attività riconducibili alla gestione dell’area cimiteriale, come le onoranze funebri e la vendita al dettaglio dei fiori proprio nei pressi del cimitero di Locri – continua Bombardieri – Coloro che svolgevano attività concorrenziale agli Alì o gli amministratori pubblici che avevano adottato atti volti a contrastare o, comunque, ad attenuare quel monopolio, subivano danneggiamenti e minacce gravi arrivate fino all’incendio dei mezzi di lavoro, al posizionamento di un ordigno dinanzi all’abitazione di un funzionario comunale e, da ultimo, alla minaccia rivolta al Sindaco Giovanni Calabrese di non fargli più ritrovare le spoglie dei suoi parenti sepolti nel cimitero di Locri (“Giovannoni domani dirò dov’è sepolto qualche tuo parente da tantissimi anni”)”.

Il procuratore Giuseppe Lombardo si sofferma su “uno spaccato estremamente preoccupante in cui opera anche la famiglia Cordì che mantiene una fortissima operatività di controllo sul territorio e non solo” e l’aspetto di un Comune come quello di Locri estremamente a rischio ma che è in grado di operare con la giustizia per arrivare ad un risultato condiviso.

“Nel momento in cui i privati si espongono segnalando episodi reiterati, la nostra capacità di dare risposte è stata immediata e continueremo a farlo perchè il privato che denuncia deve trovare le risposte – prosegue Lombardo – C’è una coscienza civica che consente di dare risposte anche in quei territori e noi siamo voluti partire da lì per fare capire che lo Stato è in grado di dare sostegno. Il ruolo del sindaco Calabrese, le minacce che ha subito e gli elementi che ci ha fornito, hanno permesso di fare un certo tipo di lavoro. La ‘ndrangheta non vuole perdere il suo controllo sul territorio ma sbaglia”.

Il comandante provinciale dei Carabinieri Giuseppe Battaglia pone l’accento invece su “un altro bell’esempio di collaborazione tra i gruppi dell’arma che danno una risposta tempestiva ai cittadini che si sono rivolti ai carabinieri. Questa operazione l’abbiamo chiamata “Riscatto” perché sia l’amministrazione comunale che i cittadini di Locri intendono riscattarsi dal controllo oppressivo delle cosche”.

Spetta al comandante provinciale Gdf Alessandro Barbera lanciare un segnale positivo riprendendo alcune notizie giornalistiche che sostengono come “Reggio Calabria sia posta sotto assedio dalla criminalità ma questa affermazione non può essere condivisa. Ogni giorno, le forze dello Stato indeboliscono le organizzazioni criminali e non è Reggio Calabria ad essere sotto assedio ma lo è la criminalità. E questo, grazie alla squadra Stato al cui interno si lavora con piena armonia, sinergia, mutualità e collaborazione sorprendente. Una squadra – conclude Barbera – che esplica le proprie trame di gioco con un suo regista il Procuratore da una parte e il Prefetto dall’altro e con un tridente di attacco con le forze di polizia che segnano. Ma la squadra può essere migliorata. Il sindaco di Locri ha scelto da che parte stare e giocare con noi. Spero e invito tutti i cittadini ad entrare nella squadra Stato”.

Il tenente colonnello dei carabinieri Gabriele De Pascalis sciorina qualche dettaglio sull’operazione che “ha messo in azione un forte comparto di uomini grazie al quale abbiamo cinturato la zona sfruttando l’effetto sorpresa. La cittadinanza di Locri ricorda le attività pregresse svolte dallo Stato e molti, oggi, affermano che qualcosa è cambiato sul territorio”.

Le parallele indagini portate avanti dalla Guardia di Finanza – Gruppo di Locri, hanno tratto origine invece dal grave fenomeno di assenteismo degli impiegati comunali, segnalato anche dallo stesso sindaco Calabrese tramite numerose interviste pubblicate sui giornali locali e nazionali.

Lo ricorda il Colonnello della Gdf Nicola Sportelli che cita come “principali assenteisti, i fratelli Alì che omettevano di segnare le loro presenze sul posto di lavoro. Inoltre, la pericolosità della cosca è ulteriormente confermata dalla disponibilità di armi e munizioni e il potere incontrastato nei settori commerciali di maggior interesse, quali le forniture giornaliere di pane che veniva imposto senza possibilità di reso ad ogni singolo esercente del settore”.