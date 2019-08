Riaprono i corsi presso la Music School

Dal 2 settembre ricominciano i corsi per l’Anno Accademico 2019/2020 presso la Music School del M° Christian Cosentino.

Lo studio musicale del M° Christian Cosentino è una realtà consolidata ed affermata, sia in Italia che all’estero, grazie alle importanti iniziative avviate con artisti di fama internazionale quali: KATIA RICCIARELLI, il M° VINCE TEMPERA, il Produttore Discografico MARCO RINALDUZZI, il Direttore di Radio Italia TONY VANDONI e tanti altri operatori del mondo dello spettacolo e della televisione; grazie a grandi eventi quali il RADUNO CORALE INTERNAZIONALE DI CANTI NATALIZI di cui è Direttore Artistico; grazie ai concerti tenuti in tutta Italia ed all’estero alla guida del Coro Polifonico Schola Cantorum Officium; grazie al FESTIVAL UNA VOCE PER LO JONIO affiliato ai GRANDI FESTIVALS ITALIANI, il concorso nazionale per voci nuove, giunto quest’anno alla 13^ Edizione, di cui è il promotore e l’ideatore.

Grazie a tutte queste iniziative e alla preparazione fornita nell’accademia musicale, molti giovani talenti sono riusciti in questi anni ad emergere ed a meritare importanti vetrine televisive nazionali.

E’ il caso per esempio di FLORIANA CASSARA’ e MIRCO PIO CONIGLIO protagonisti a IO CANTO su CANALE 5 con GERRY SCOTTI, LUCIA CORAPI protagonista su RAI 2 nel programma di Michele Guardì MEZZOGIORNO IN FAMIGLIA, di ANASTASIA FRANCO a TI LASCIO UNA CANZONE su RAI 1 con ANTONELLA CLERICI, delle gemelle CHIARA e MARTINA SCARPARI reduci dal successo televisivo nell’edizione 2014 di TI LASCIO UNA CANZONE su RAI 1, e protagoniste all’ EUROVISION SONG CONTEST JUNIOR 2015 a Sofia, in Bulgaria, in rappresentanza dell’Italia.

Il M° Cosentino è stato VOCAL COACH della RAI nel 2015, nonché responsabile musicale della delegazione italiana che ha difeso il tricolore in Bulgaria all’ EUROVISION SONG CONTEST JUNIOR 2015.

È il Produttore Artistico del CD “Una Storia Importante” delle gemelle Scarpari, coprodotto insieme al M° Vince Tempera e all’etichetta discografica Zelda Music, distribuito dalla Self in tutto il mondo.

L’ultimo traguardo raggiunto, in ordine di tempo, è la presenza della piccola VICTORIA COSENTINO alla 61^ edizione dello ZECCHINO D’ORO su RAI 1, ne l 2018, vincitrice dello Zecchino Web e prima sui social con il brano “La cicala latina” di Gianfranco Fasano e Antonio Buldini.

Un continuo susseguirsi di risultati e di successi di prestigio per la scuola di musica, per il suo maestro, per gli allievi e per le famiglie che scelgono la qualità e la professionalità della Music School per investire sul futuro artistico e musicale dei propri figli. Nella Music School del M° Christian Cosentino sono operativi, oltre che al corso di Canto Moderno e Canto Lirico, anche corsi di strumento classico e moderno, laboratori orchestrali e corali, produzioni artistiche e discografiche. Si effettuano preparazioni per sostenere esami specifici in Conservatorio, per musical e teatro, e soprattutto per provini e audizioni in importanti trasmissioni televisive.

Si effettueranno Stage, Masterclass e Seminari con Artisti di fama Internazionale.

I corsi sono aperti a tutti, dall’età prescolare fino alla terza età. Ciascun allievo può scegliere l’area espressiva ed il genere musicale che più predilige. Tutto per lo studio della Musica ed una grande sala attrezzata.

Saranno attivi diversi corsi di musica e collaborazioni con importanti firme musicali d’autore e del mondo della TV.

E’ possibile iscriversi o ricevere informazioni tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 15,00 alle ore 20,00 presentandosi direttamente nella sede principale della scuola o telefonando al numero di cell. 380.3250993.

La sede centrale è in via Nazionale in Marina di S. Andrea Apostolo dello Jonio (CZ), mentre l’altra sede si trova in via Nazionale a Gioia Tauro (RC).