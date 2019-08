Reggio Calabria: voli Alitalia, i nuovi orari

La compagnia aerea Alitalia ha inserito l’operativo invernale 2019/2020 anche per l’Aeroporto di Reggio Calabria. Da fine Ottobre 2019 a fine Marzo 2020 sulla Reggio Calabria – Roma Fiumicino ci saranno solo 2 voli al giorno, compreso il mantenimento del volo Mattino/Sera, mentre un solo volo al giorno sulla Reggio Calabria – Milano Linate. Risulta cancellato il terzo volo giornaliero su Roma Fiumicino in quanto considerato solo come stagionale estivo (Giugno – Settembre).

Questi gli orari:

AZ 1154 Reggio Calabria – Roma Fiumicino 06:50 08:05 Giornaliero

AZ 1157 Roma Fiumicino – Reggio Calabria 13:15 14:25 Giornaliero

AZ 1156 Reggio Calabria – Roma Fiumicino 15:10 16:25 Giornaliero

AZ 1161 Roma Fiumicino – Reggio Calabria 21:35 22:45 Giornaliero

AZ 1195 Milano Linate – Reggio Calabria 13:35 15:15 Giornaliero

AZ 1198 Reggio Calabria – Milano Linate 16:00 17:40 Giornaliero