Reggio Calabria, torna il festival del benessere e della cultura “Mediterranean Wellness”

“Mediterranean Wellness – Tra Storia e Leggenda”. Benessere, salute, sport, bellezza, cultura e solidarietà: questi i temi trattati nell’ ottava edizione promossa ed organizzata dalla Cooperativa sociale TURISMO PER TUTTI, con la collaborazione del Sistema A.C.U. di Catona (Azione Cristiana Umanitaria) fondato dal missionario cristiano Gilberto Perri e dell’Istituto per la Famiglia, sezione Gilberto Perri, partner ufficiale dell’evento.

L’evento rappresenta un’importante momento di aggregazione, di confronto e di socializzazione, grazie alla straordinaria forza rappresentata dal mondo associativo, sportivo, della danza e delle attività imprenditoriali del settore benessere e salute che anche quest’anno hanno aderito con grande entusiasmo. Molti e variegati saranno gli interventi che riguarderanno, la musica, il canto, il teatro, la danza, l’attività fisica, il cabaret e la cultura, il tutto infarcito da tanta solidarietà che rappresenta il fine ultimo di questo evento, infatti parte del ricavato sarà devoluto all’Associazione di Volontariato, Istituto per la Famiglia, sezione Gilberto Perri, impegnata a 360° a sostenere tante famiglie nel bisogno.

Tutti i giorni a partire dalle ore 16:30, il programma prevede attività di Fitness a cui seguiranno, dalle ore 21:00, spettacoli di danza delle più prestigiose scuole di danza di Reggio Calabria, intervallate sia da momenti di cabaret con il “Ndi Salamu Show” di Pasquale Caprì con Benvenuto Marra e Giorgio Casella, sia dalle esibizioni musicali di Augusto Favaloro e della giovane band Christian Music. Il programma prevede, inoltre, appuntamenti con la cultura, “La leggenda di San Giorgio”, spettacolo teatrale a cura del gruppo artistico Talents for Christ, diretto da Anna Fazio e con lo Sport, “Appuntamento con lo Sport” a cura della redazione di VERITASNEWS24 con gli approfondimenti del Dott. Francesco Ettorre, Presidente Nazionale della Federazione Italiana Vela e Bruno Pecora, uno degli organizzatori della Traversata dello Stretto. Ed ancora, nella giornata del 1 settembre alle ore 18.00, sarà possibile assistere alla premiazione della “Coppa Primavela”, Campionato Italiano Giovanile in Singolo, organizzato dalla FIV (Federazione Italiana Vela di Reggio Calabria). Novità di quest’anno è la realizzazione del Contest “Medwell 2019” che consentirà ad uno dei partecipanti all’iniziativa di vincere un abbonamento annuale in Curva Sud per le partite in casa della Reggina per il campionato 2019/2020 (https://www.facebook.com/veritasnews24/posts/2153817238063636)

Le serate saranno condotte da Domenico Desimone e Anna Fazio, presentatori ufficiali dell’evento. Tutti gli aggiornamenti e i vari appuntamenti che si susseguiranno saranno visibili e fruibili quotidianamente durante i quattro giorni, sul sito della testata online VERITASNEWS24.IT e sulle pagine Facebook e Instagram della cooperativa sociale TURISMO PER TUTTI e di VERITASNEWS24. L’evento rientra nel programma Estate Reggina 2019, promosso dal Comune di Reggio Calabria.

Partner Ufficiali dell’evento, I.P.F. Sezione 289 “Gilberto Perri”, VERITAS NEWS 24, A.C.U. (Azione Cristiana Umanitaria di Catona) , Università Popolare PACE – UNI.PACE, PALESTRA LYCEUM, REGGIO TV, ACQUA SORBELLO.

Per info ed aggiornamenti visitare le pagine: https://www.facebook.com/MediterraneanWellness/; https://www.facebook.com/turismoxtutti/