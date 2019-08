Reggio Calabria, lo Sportello del Consumatore: “Città invasa da rifiuti, storiche fontane San Paolo in stato di abbandono”

Sono passati solo dieci mesi dalla riattivazione delle tre fontane storiche di San Paolo situate nei pressi della Rotonda di Via Reggio Campi, all’incrocio con via Emilio Cuzzocrea, di fronte alla Chiesa di San Paolo. E’ quanto sostiene in una nota lo Sportello del Consumatore”.

Era il 28 ottobre 2018, come recita la scritta fatta imprimere “Ad perpetuam rei memoriam” al di sopra delle stesse fontane, e la città di Reggio Calabria “festeggiava”, insieme alle Istituzioni, l’arrivo dell’acqua della Diga del Menta.

Ad oggi, invece, purtroppo, la situazione è molto cambiata e come spesso accade il degrado ha avuto il sopravvento, grazie all’inciviltà dei cittadini e all’incuranza dell’Amministrazione Comunale.

Infatti, accanto all’unico cestino per la raccolta dei rifiuti, posto in adiacenza alle fontane, l’immondizia “straripa”, invadendo strada e marciapiede.

Non un bello spettacolo, e sicuramente un pericolo per la salute, dei numerosi cittadini che ogni giorno si recano in quel luogo per attingere alla fonte d’acqua potabile.