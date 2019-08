Reggio Calabria, il 9 agosto si riunisce il Consiglio Comunale

Il Presidente del Consiglio Comunale comunica che, ai sensi dell’art. 174 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e dell’art. 51 dello Statuto Comunale, il Consiglio è convocato, in sessione ordinaria, per il giorno 09.08.2019 alle ore 9,00 nella sala adunanze di Palazzo San Giorgio, per procedere alla discussione dei seguenti argomenti, posti all’ordine del giorno:

1. Approvazione programma biennale di forniture e servizi per gli anni 2019/2020 di importo unitario stimato pari o superiore a € 40.000,00

2. Approvazione piano triennale oo.pp. 2019-2021 ed elenco annuale 2019

3. Approvazione del dup 2019-2021, del bilancio finanziario di previsone 2019-2021 e relativi allegati

Nel caso in cui la seduta in prima convocazione del civico consesso andrà deserta per mancanza del numero legale, il Consiglio è convocato in seduta ordinaria di seconda convocazione il giorno 10.08.2019 alle ore 9,00.