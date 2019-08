Reggio Calabria – Geyser in pieno centro (VIDEO)

Reggio Calabria, da questa mattina, potrebbe fornire una nuova attrazione a chiunque la visiti, ossia un geyser in pieno centro.

Non sarà acqua bollente come quelli islandesi, ma potrebbe essere acqua della diga del Menta.

Quel che è certo è che stamattina passanti e abitanti di via Aschenez stanno assistendo ad uno spettacolo non offerto dalla natura, ma forse dall’uomo. Singolare che, come spesso accade, una città che vive con una cronica carenza idrica, debba assistere a costanti fenomeni di sperpero come quello odierno.

Ecco il video: