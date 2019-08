Reggio Calabria – Dj Albertino fa scatenare il pubblico de “Le Club”

Grande festa al “Sunset festival” che, giunto alla sua decima edizione, per l’occasione ha scelto di far “sbarcare” a Locri, la musica del dj Albertino che ha letteralmente travolto il numeroso pubblico de “Le Club”.

Quarant’anni di carriera da disk jockey iniziata quando aveva sedici anni, giocando con i tasti pause, play e rec di un registratore a cassette e sentire ancora la voglia di ballare e suonare per i suoi ragazzi.

Musica, giochi di luci, “spari” di coriandoli e scintille colorate sotto il palco segnano un live che ha fatto ballare senza sosta il pubblico, catapultato negli anni Novanta e primi anni Duemila grazie ai più grandi successi dance di quel periodo, alcuni dei quali remixati e attualizzati.

Entusiasmo alle stelle con i brani “I’ve got the power”, “Your love is crazy”, “Super” di Gigi d’Agostino con Albertino, il cui motivetto “Tarari e tarara”, è stato cantato dal pubblico.

Insomma una serata che, grazie al talento di Albertino ha fatto divertire, senza lasciar spazio alla nostalgia, tutti coloro che erano legati a quei successi da tanti ricordi.

Ma la festa a “le Club” continua con l’incredibile percussionista Davide Ruberto in programma l’11 agosto e l’atteso Klingande il 18 agosto.