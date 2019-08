Reggio Calabria – “Cavalleria rusticana” piace al pubblico di CatonaTeatro

di Grazia Candido (foto Antonio Sollazzo) – Passione, amore e morte sono i capisaldi della “Cavalleria rusticana”, una coproduzione tra Catonateatro e International Theatre Center con la regia di Walter Manfrè e la partecipazione di Loredana Cannata che, insieme agli attori Arianna Di Stefano, Barbara Gallo, Livio Remuzzi, Orazio Alba, è riuscita a portare in scena, ieri sera in una gremita arena “Neri”, un vero capolavoro al quale hanno partecipato tanti giovani artisti, maestranze e, ovviamente, il team della Polis Cultura autori del maestoso impianto scenico.

Per quanto riguarda il progetto scenico porta la firma di Antonio Cereto, la scenotecnica è a cura di M.G. Company mentre le decorazioni sono integralmente realizzate dagli allievi dell’Accademia di Belle Arti sotto la costante guida del professore Perrella.

“Per la prima volta, presento in edizione intera quest’operazione che ho voluto dividere in due tempi – spiega il direttore artistico Manfrè – Raccontiamo una storia di cronaca, attualissima per altro, un marito che per gelosia uccide l’amante della moglie, una storia che segue fedelmente quella della novella. Tornato a casa dopo aver fatto il soldato, Turiddu non riesce a dimenticare Lola, sposata con il carrettiere Alfio, alla quale aveva giurato amore eterno. Deluso, il giovane si rifugia tra le braccia di Santuzza, compromettendo il suo onore e suscitando in lei il desiderio di vendetta al momento della scoperta della tresca con Lola. La tragica fine è subito annunciata: Alfio uccide Turiddu, dopo aver scoperto la verità attraverso le parole di Santuzza”.

Gli spettatori, sin dall’inizio, sono catapultati nella piazza di un paese della campagna siciliana di fine Ottocento in quell’ambientazione estremamente realistica, come del resto i costumi e gli oggetti dei personaggi e delle comparse che animano la scena in modo vivace e armonico.

Il popolo contadino è, come nelle novelle di Verga, uno dei protagonisti dell’opera: vengono presentati l’amore per il lavoro quotidiano, il fermento religioso del giorno di Pasqua, la maldicenza nei confronti della disonorata Santuzza, l’accettazione incondizionata di quella cavalleria che porta al consumarsi di un fatto di sangue.

Piacevole il caldo timbro e l’accurata interpretazione di Orazio Alba nei panni di Alfio, disinvolto tanto nei momenti distesi quanto in quelli di forte tensione emotiva; incisivo e sicuro il giovane Livio Remuzzi (Turiddu), travolgente con il suo profondo scavo prosodico e fraseologico Arianna Di Stefano (Santuzza), vigorosa Barbara Gallo (mamma di Turiddu), affascinante e perfetta per pertinenza teatrale Loredana Cannata (Lola), tutti personaggi che intrecciano le loro vicende di vita, sentimento, disperazione e speranze sospinti dalla musica di Mascagni, vero tappeto sonoro che dà corpo alle emozioni.

Le tre figure femminili fanno da filo rosso ad un lavoro certosino che mostra un dramma coreografico corale, nel quale i sentimenti e le emozioni dei singoli riecheggiano e si dilatano nella folla.

E poi, non per un ultimi, i giovani della banda “Euterpe” di Catona abili ad incastonare nel testo, i suoni avvolgenti e precisissimi nelle dinamiche.

Il finale è scandito da continui applausi che premiamo un allestimento convincente, in cui lo spettatore è totalmente coinvolto e commosso dalla leggerezza della vita campestre, la solennità della preghiera e l’intensità drammatica dei duetti.