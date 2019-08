Reggio Calabria – Carl Brave fa “esplodere” piazza Castello

di Grazia Candido – Reggio in delirio per Carl Brave. Si fa attendere un po’ ma appena sale sul palco, alle 21,57, dà il via ad una grande festa di musica e colori sensazionale.

Ad aspettare il beniamino romano, già dalle prime ore della mattina tantissimi fan molti dei quali provenienti dalla dirimpettaia Messina che, sino all’apertura del live, hanno cantato a squarciagola i successi del cantautore e rapper trasteverino.

Il “Notti Brave Toru 2019” inserito nel “Reggio Live Fest 2019” del promoter Ruggero Pegna, sin dai primi brani mostra la versatilità del rapper che, accompagnato dalla sua band composta da Simone Ciarocchi (batteria), Lucio Castagna (percussioni), Mattia Castagna (basso), Lorenzo Amoruso (chitarra), Massimiliano Turi (chitarra), Valerio D’Ambrosio (tastiere), Adalberto Baldini (sax), Edoardo Impedovo (tromba), Gabriele Tamiri (tromba), sembra quasi che vada a spasso per le strade della Capitale a fare caciara con la sua musica semplice ma diretta.

Apre con il successo “Chapeout” per poi continuare la festa con “Camel blu”, “Comunque”, “Spunte blu”, “Fotografia”, “Professorè” e in questo brano fa salire sul palco la giovane fan Roberta alla quale dedica la canzone e, su un piedistallo, balla con la sua “regina”.

Piazza Castello è illuminata da luci di telefonini, accendini, torce alzate in aria ed è lo stesso Carl a chiederlo: “A regà, è incredibile stare qua. Siamo carichi – urla dal palco – Facciamo con tutte queste luci un cielo stellato per continuare questa avventura con la canzone “Noi”.

Alle spalle di Carl, un videowall che, per ogni brano, trasmette luci e immagini del protagonista in versione fumetto o cartone animato, sempre sorridente e giocherellone. Una idea geniale nella sua semplicità perché colora e arricchisce il palco ma non distrae l’attenzione.

Allo stesso tempo, è molto attento: guarda i suoi tantissimi ammiratori ed è lui che ad un certo punto, interrompe la hit “Polaroid” per allertare la sicurezza e i medici del malore di una ragazza.

Fa molto caldo, i fan sono tutti ammassati alle transenne per cercare di stare sempre più vicini al loro beniamino e Carl cerca di abbattere ancor di più la distanza, sedendosi spesso sul bordo del palco come a voler toccare quel “tappeto” umano ai suoi piedi e sdoganando l’idea che si debba stare in scena a prender passivamente quanto accade.

“Aspettare ai concerti è un botto, a volte succede un casino – continua Carl – Divertitevi ma non vi accalcate. Io sono qui per tutti voi e ho voglia solo di farvi svagare”.

E’ di poche parole ma dall’alto dei suoi due metri, ha tutto perfettamente sotto controllo.

Sfruttando l’accento trasteverino e la cornice notturna con alle spalle l’antico maniero, il giovane cantautore narra la lotta alla sopravvivenza tra storie d’amore e problemi esistenziali racchiudendo il tutto in tre parole: cotte, cazzeggio e social.

Il suo successo è riconducibile alla diversa chiave di lettura del mondo che ci circonda, descritto nei suoi brani molti dei quali spronano a “Vivere tutte le vite” come giusto che sia.

In quei ragazzi che affollano l’agorà, Carl si rivede e a loro dedica tutta la sua energia e, soprattutto, il suo “Merci” quando prima di andar via, visibilmente stanco ma terribilmente soddisfatto del live, del calore ricevuto, si gode gli applausi e i cori del pubblico immortalando la distesa di flash davanti al palco in un’altra “polaroid”.

Ma stavolta, per Carlo Luigi Coraggio (il vero nome di Carl Brave) questo scatto è solamente suo.