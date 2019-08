Reggio Calabria – Bungaro, Vanoni e Omar Sosa live ad Ecolandia

La musica e le canzoni hanno la bellezza del continuo trasformarsi ,diventando trait d’union tra vari artisti,regalando la grandezza di unire le emozioni in luoghi diversi delmondo.”Del destino infortunato” ,racchiude un po’ una storia .È un testo inedito di Sergio Endrigo,regalatodalla figlia Claudia Endrigo al cantautore Bungaro e musicata da Ferruccio Spinetti e dal pianista cubano Omar Sosa. La canzone viene inserita nell’album del cantautore salentino”Arte” datato 2009 ,con le partecipazioni di Paula Morelenbaum e Fiorella Mannoia tra gli altri.

Bungaro,insieme a Ornella Vanoni il 29 agosto e Omar Sosail 9 agosto si ritroveranno sullo stesso palcoscenico del Parco Ecolandia, scenario sospeso tra la collina e il mare, con la Sicilia di fronte .Appuntamenti diversificati della 28 edizione del Festival Ecojazz.L’eleganza della musica pensante ,che a fine agosto si immergera’ nella perfetta sintonia dei musicisti e dei due artisti protagonisti ,in modi differenti, nella musica italiana,ma intrisi di esperienze musicali contaminate.Bungaroe Ornella Vanoni hanno il comune denominatore della passione per la musica brasiliana ,tante le collaborazioni della Vanoni con Toquinho e Vinicius De Moraes,mentre Bungaro ha attraversato territori musicali con Paula Morelembaum,DanielaMercury,Heloisa Maria Buarque De Hollanda,sorella del più noto Chico Baurque De Hollanda.Bungaro e Vanoni nel fil rouge della musica hanno anche attraversato i territori del jazz,la Vanoni con Paulo Fresu e l’album “Argilla”,Bungaro ha conquistato con il suo live il Blue Note di Milano e ha partecipano all’iniziativa della rivista Musica Jazz in ricordo di Sergio Endrigo ,eseguendo “Del destino infortunato” musicato dal pianista jazz Omar Sosa. Storie di musica e canzoni che si tramutano in realtà il 29 agosto.Bungaro con special guest Ornella Vanoni ,concludera’ la trilogia di concerti con la Signora della Musica Italiana, iniziata il 26 luglio al Castello Aragonese di Taranto,proseguita il 31 all’Auditorium del Conservatorio di Cagliari ,con sold out in ogni concerto.La line up dei musicisti,composta da Antonio Fresa al pianoforte,Enrico De Luise al basso,MarcoPacassoni al vibrafono,percussioni e batteria ,sarà l’elemento trainante della chitarra e voce di Bungaro, con la presenza scenica ,il carisma e lo charme di Ornella Vanoni.La corsa all’acquisto dei biglietti per il live Bungaro Vanoni è già partita. I biglietti sono acquistabili on line su www.inprimafila.net,www.diyticket.it e nei punti vendita B’Art,MalavendaCafe,Gran Caffe Reggio Calabria.