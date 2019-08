Reggio Calabria – Biglietti venduti, ma i voli vengono cancellati: “Come è possibile?’

Riceviamo e pubblichiamo:

Buongiorno,

sono un lettore di Strill, e volevo raccontarle il disservizio procuratomi dalla compagnia aerea blu panorama.

Premesso che avevo acquistato con largo anticipo, per le date del 17/09/19 e del 26/09/19, una andata e ritorno per due persone Bergamo Reggio Calabria e viceversa, stamattina 28/08/19 ricevo una mail dalla compagnia avvisandomi di una possibile cancellazione del volo. Contatto subito il loro call center, e mi rispondono che la compagnia non volerà più sulla tratta Reggio-Bergamo e viceversa a partire dal 24 settembre e che l’ultimo volo sarebbe stato quello del 23, quindi mi viene proposto di anticipare il volo o una cancellazione totale del biglietto o il rimborso del solo ritorno. Contestando il disservizio procuratomi, non solo economico, perché adesso sono costretto ad acquistare altri biglietti a prezzi diversi dato il poco preavviso, ma anche organizzativo e logistico, perché sarò costretto sicuramente a cambiare orari di aereo e luogo, dato l’assenza di voli da Reggio sarò costretto a volare da Lamezia Terme per Bergamo, chiedendo per forza di cose il rimborso dei voli di ritorno.

Io mi domando come sia possibile, dopo aver messo in vendita i biglietti ed averli venduti, come può una compagnia non garantire il servizio e non mettere a disposizione nessuna alternativa, senza dare per di più motivazioni sulla cancellazione dei voli nella tratta interessata, trattandoci come cittadini di serie B.

Per questo motivo scrivo alla vostra redazione in modo tale che venga fatta più luce sulla questione.

Vi ringrazio anticipatamente e vi auguro un buon lavoro.