Notte di follia a Ferragosto: africani contro italiani in spiaggia, due feriti gravi

E’ stata una notte movimentata quella che, a Ferragosto, ha animato i tradizionali festeggiamenti per il Ferragosto. Era da poco passata la mezzanotte quando la spiaggia di San Ferdinando, popolata da tante persone i falò e a coronamento delle celebrazioni in onore di Santa Barbara, è esplosa una vera e propria rissa tra alcune persone del luogo e un gruppo di migranti che, come si sa, popolano in gran numero la zona.

La tensione ha naturalmente generato il panico tra la folla e secondo le prime ricostruzioni ci sarebbero state collutazioni abbastanza violente, in cui qualcuno avrebbe anche estratto dei coltelli.

Secondo la ricostruzione fornita dal Comune di San Ferdinando sarebbero stati gli extracomunitari, in evidente stato di alterazione, a generare il caos (leggi qui).

Le ricostruzioni, al momento frammentarie, non permettono i delinare chiaramente la situazione.

A riportare la peggio sarebbero due africani che, trasportati in ospedale, sarebbero in gravi condizioni.