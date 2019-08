Non funzionano condizionatori in Pediatria e Ginecologia dell’ospedale di Reggio Calabria, il Gom: “Trovata soluzione”

In riferimento al comunicato stampa del Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Regione Calabria, dott. Antonio Marziale, circa il malfunzionamento dall’impianto di climatizzazione nei reparti di Pediatria e Ginecologia del Presidio “Riuniti”, la Direzione Strategica del Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi-Melacrino-Morelli” di Reggio Calabria, precisa quanto segue.

Le problematiche segnalate dal Garante erano già state oggetto di tempestive valutazioni tecniche da parte degli uffici competenti, i cui responsabili avevano dato le opportune disposizioni per procedere all’efficientamento dell’impianto di condizionamento dei reparti in questione, fermo restando che lo stesso richiede attività di tipo straordinario da effettuare in regime di “fermo macchina” che potrebbero coinvolgere altri reparti causando in questo periodo ulteriori e più gravi disagi a tutto il Presidio ospedaliero “Riuniti”. In ogni caso, la soluzione della problematica, già individuata con puntualità, sarà adottata nel più breve tempo possibile.

Si fa presente, inoltre, che le adeguate condizioni microclimatiche vengono comunque garantite, salvo casi eccezionali causati dalle altissime temperature registrate nell’ultimo periodo o ad occasionali problemi di carattere gestionale dovuti alle tipologie impiantistiche e strutturali.

Riguardo all’attenzione riservata alla salute ed al benessere dei pazienti pediatrici, occorre evidenziare come il G.O.M. di Reggio Calabria, in seguito all’insediamento del nuovo Direttore della U.O.C. di Pediatria, che garantisce stabilità gestionale e competenza, abbia deciso la riorganizzazione delle attività di Pronto Soccorso Pediatrico e l’istituzione dell’Osservazione Breve Intensiva (O.B.I.) Pediatrica proprio per ampliare le tutele nei confronti dei pazienti più piccoli

A ulteriore riprova di quanto sopra affermato, va ribadito che l’Ospedale ha già avviato un percorso di collaborazione con l’UNICEF al fine di ottenere il riconoscimento di “Ospedale Amico del Bambino”.

Infine, la Direzione Strategica del G.O.M. nel prendere atto di quanto affermato dal dott. Marziale circa l’urgente necessità di un Ospedale di nuova costruzione per la città di Reggio Calabria, fa presente che la progettazione dello stesso sarà contrattualizzata dalla Regione Calabria già nel prossimo mese di settembre. Si tratta di una tappa davvero importante verso la realizzazione del nuovo Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria per cui questa Azienda, negli ultimi tre anni, ha molto lavorato in sinergia con l’INAIL, l’Agenzia del Demanio, l’Amministrazione Comunale di Reggio Calabria e la Regione Calabria.

Staff Direzione Generale