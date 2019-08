Nominato il nuovo Consiglio d’Amministrazione del Santuario “Santa Maria di Polsi”

S.E. monsignor Francesco Oliva, vescovo di Locri-Gerace, ha rinnovato il Consiglio d’amministrazione del Santuario “Santa Maria di Polsi” del quale faranno parte il Vicario Generale pro-tempore della Diocesi di Locri-Gerace, don Pietro Romeo, il Rettore pro-tempore del Santuario, don Antonio Saraco, il sig. Giuseppe Vella, l’avv. Domenicantonio Mileto e il dott. Mauro Gliozzi. Il nuovo consiglio rimarrà in carica per il triennio 2019-2022.

Il Rettore, don Saraco, impegnato nell’accoglienza dei numerosi pellegrini che stanno raggiungendo in questo periodo il Santuario mariano, rende noto alcune novità dirette a migliorare la fruizione del luogo di preghiera.

Grazie all’azienda Formedical Co. di Pellaro, è disponibile presso la postazione sanitaria di Polsi un defibrillatore e per questo dono ricevuto, don Saraco ringrazia in modo particolare Andrea Martirano, Mirella Coniglio ed Enzo Ieracitano. Parole di ringraziamento sono rivolte dal Rettore anche alla ditta Luverà, titolare di Wit Italia che ha consentito il collegamento wifi dal Santuario.

Altra novità è il nuovo sito web (www.madonnadellamontagna.it) che presenta nuovi contenuti e una nuova veste grafica.

Infine, don Tonino Saraco ringrazia la commissione del Concorso Artistico Letterario “Madonna della Montagna di Polsi” che nei giorni scorsi si è recata a Polsi per premiare i vincitori delle varie sessioni. Il Concorso, destinato ai ragazzi delle scuole secondarie di I e II grado e alle parrocchie del territorio della Diocesi di Locri-Gerace, quest’anno aveva per tema: “Il Mediterraneo oggi: dalla terra al mare, dal mare a quale terra? Il mondo che io sogno”.