L’Orchestra Giovanile dello Stretto ospite del 3^ raduno Bandistico Città di Oppido Mamertina

Quattro gruppi bandistici provenienti da Calabria e Sicilia hanno inondato di musica le strade e le piazze di Oppido Mamertina (RC) mercoledì 7 agosto, regalando brani del repertorio bandistico al numeroso pubblico presente.

A rappresentare la città di Reggio Calabria, i giovanissimi musicisti dell’Orchestra Giovanile dello Stretto “V. Leotta”.

I ragazzi, diretti dal M° Alessandro Monorchio, hanno eseguito brani del repertorio originale per banda, di Millstone, Watson, Mangani, offrendo un saggio della loro bravura e competenza musicale, nonostante la giovane età. L’Orchestra Giovanile dello Stretto è l’unica in Calabria riconosciuta come nucleo aderente al Sistema delle Orchestre e dei Cori Nazionali Giovanili, che utilizza il metodo Abreu nell’insegnamento della musica, introdotto in Italia dal compianto M° Abbado.

“Abbiamo accolto l’invito degli organizzatori con gioia, aderendo allo spirito che anima queste lodevoli iniziative: la condivisione e l’eliminazione di ogni barriera culturale.” – spiega il presidente dell’Orchestra, Carmelo Palmisano – “La musica come esempio di inclusione, armonia e scambio di esperienze e culture musicali, allegoria di quello che potrebbe e dovrebbe essere una società migliore, fondata sulla valorizzazione della cultura, non solo musicale.”.

Le bande partecipanti, si sono esibite nella piazza Umberto I, prima singolarmente e poi in una poderosa esecuzione unitaria, fusi in un unico grandioso complesso bandistico di 150 elementi.

Il Raduno Bandistico Nazionale di Oppido Mamertina giunto quest’anno alla 3^ edizione, è organizzato dall’associazione “Valle delle Saline” presieduta da Giovanni Demasi, con il patrocinio del Comune di Oppido Mamertina. Quest’anno il Raduno celebra inoltre un importante traguardo, i 10 anni dalla fondazione dell’Orchestra di Fiati “Giuseppe Rechichi”.