Lo scrittore Gioacchino Criaco: “I Bronzi di Riace tornino nella Locride”

Non c’è, dice Criaco, «una sola ragione perchè i Bronzi non stiano a casa loro, nostra, perchè non ci possano aiutare a trovare una nostra via culturale e anche economica. La verità è che i torti non ce li fanno solo quelli che stanno lontano. Anche fra di noi lo usiamo il sopruso. E il problema non è rischiare di compromettere l’integrità dei Bronzi, facendoli viaggiare. Il problema è solo quello di avere il coraggio di fargli fare un ultimo viaggio, 94,6 chilometri, per riportarli, finalmente, a casa, accompagnati da Cavalieri, Dee, Guerrieri. Ci fossero i quindicimila eroi del Sagra, la Sfinge non si sarebbe presa l’acqua di Mana Gi, non avrebbe trattato con superbia e indifferenza la nostra gente a Natile. I nostri ragazzi – aggiunge – non si sarebbero dispersi nel mondo e la mafia stracciona sarebbe svanita fra la spuma dello Jonio».

All’Agi Criaco spiega che la sua non è una provocazione estiva. L’idea è quella di affrancare la Locride dal sottosviluppo, valorizzandone le risorse, in primis la cultura di cui è ricca.

«I distretti culturali hanno cambiato il volto di molte città» dice. «E’ accaduto a Bilbao e Mazara del Vallo. Non c’è studio – spiega – che non collochi la Locride agli ultimi posti in Italia per qualità della vità, occupazione, servizi. Questo territorio non può produrre soltanto emigrazione. Ci sono comuni completamente dimenticati. Non so se chi governa la città Metropolitana, il sindaco Giuseppe Falcomatà, sappia dov’è Natile di Careri. Per la Locride servono progetti. Le nostre risorse sono il mare e il patrimonio archeologico, gli insediamenti ebraici, la lingua greca di Calabria e piccole attività economiche di nicchia. Reggio Calabria ha tante altre risorse, è una grande città, non ha bisogno dei bronzi. In tutta la Locride ci sono 136.000 persone rassegnate all’emigrazione, a chiedere il favore, e ci sono le devianze come in tutte le terre arretrate, ma c’è anche gente che si batte per cambiare le cose. In due giorni il museo di Reggio ha fatto 7.000 visitatori e l’ingresso era gratuito, mentre gli scavi di Monasterace ne hanno fatti registrare 2.000 e si pagava il biglietto».

Non c’è contrapposizione con il capoluogo metropolitano, ribadisce lo scrittore, che vive a Milano ma rientra spesso nella sua Calabria. «C’è solo la necessità – spiega – che le istituzioni reggine, dove la Locride non è ben rappresentata, abbiano più interesse verso questa parte dell’area metropolitana. Mancano i progetti e quando c’è una proposta viene vista con fastidio, sia da parte degli amministratori metropolitani che da parte di quelli locali che non vogliono polemizzare. Alla politica interessano soltanto i voti e allora – dichiara allo scrittore calabrese – ai miei concittadini rivolgo un appello: date il vostro consenso solo a persone che abbiano progetti».