Lettera di un reggino: “Modena è diventata una discarica” (FOTO)

Riceviamo e pubblichiamo – L’aggressione che alcuni delinquenti ambientali stanno producendo in un luogo centrale della città a ridosso di luoghi sacri, e precisamente la strada lato sud adiacente il cimitero di Modena, a fianco cantiere ditta Nocera, ha superato qualsiasi immaginazione.

Un sito che, fino a qualche anno addietro, costituiva il percorso ideale per pellegrini che, partendo dai quartieri Sbarre e Ciccarello, si recavano a rendere omaggio ai propri defunti e alla Madonna del Santuario di Modena, nonché luogo per riposanti passeggiate di anziani e bambini, è divenuto negli ultimi anni un’area dove si può scaricare di tutto, ostruendo a volte l’intera sede stradale, senza che nessuna autorità intervenga per reprimere tale situazione.

Più volte cittadini e residenti del luogo hanno denunciato il problema all’Assessorato all’Ambiente del Comune di Reggio Calabria e Al Nucleo Operativo Ecologico dei carabinieri, chiedendo l’installazione di una video camera quale deterrente, e per i più ostinati, che servisse a individuare i delinquenti che con camion e altro, scaricano rifiuti di ogni genere.

Quando ai poveri cittadini si vede negata la possibilità di vivere in un contesto ambientale decente, e quando le stesse denunce rimangono continuamente inascoltate, non rimane altro che chiedere aiuto agli organi di stampa affinché con i loro mezzi di informazione sollecitino gli organi istituzionali a rivedere la loro inerzia e ad adottare le opportune misure di prevenzione e repressione.

Gaetano Nucera