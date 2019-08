Lazzaro (RC) – Emergenza sanitaria in via dei Mosaici

Il Comune di Motta SG effettuata il servizio di raccolta dei rifiuti con il metodo porta a porta, avvalendosi della società Locride Ambiente.

Da quasi un anno si registrato notevoli ritardi nella raccolta dei rifiuti solidi urbani che ha determinato gravi inconvenienti igienico sanitari in tutto il territorio mottese, soprattutto nel paese di Lazzaro. In particolare si registra una grave situazione igienico sanitariache si perpetuata da tanto tempo originata dall’ammasso di rifiuti che per giorni e giorni giacciono sul marciapiede di via dei Mosaici a pochj metri dalle abitazioni, ove vi è una notevole quantità di rifiuti di diversa tipologia tra cui quelli di natura organica, contenuti in buste di plastica di diverso colore in gran parte rotte i cui liquami si riversavano sul marciapiede. A seguito di segnalazione, lo scorso 10 agosto si è provveduto a liberare il marciapiede dall’ammasso di rifiuti, ma dopo qualche giorno la situazione si è presentata peggio di prima e da tale data i rifiuti non sono stati più prelevati. Le pestilenziali esalazioni odorigine che si sprigionano dall’ammasso dei rifiuti, si percepiscono a distanza, sul sito sorvolavano mosche eapi, i gattini continuavano a rompere le buste di plastica in cerca di cibo. Sul marciapiede sono evidenti i liquami prodotti dai rifiuti organici. La situazione è insopportabile, appesantita in questo periodo di caldo, soprattutto per le persone le cui abitazioni insistono a qualche metro di distanza.

Visto il ripetersi di tale grave inconveniente igienico sanitario, tenuto anche conto che lasituazione determina un danno all’ambiente, quindi alla salute dell’uomo, abbiamo sporto una denuncia/querela alla polizia municipale di Motta SG, la quale peraltro avrebbe già dovuto intervenire d’ufficio, rappresentando la necessità e l’urgenza di procedere alla immediata e definitiva risoluzione dell’inconveniente sanitario e alla individuazione e identificazione degli autori dello stessoe le eventuali responsabilità di altri soggetti che a vario titolo sono interessati della risoluzione dellacriticità ambientale e sanitariaper i conseguenziali provvedimenti di legge.

Vincenzo CREA

Referente unico dell’A.N.CA.DI.C

Responsabile del Comitato spontaneo “Torrente Oliveto”