La denuncia: ‘Il Museo di Reggio Calabria è chiuso in piena estate, turisti amareggiati’. ma è così da tante parti

“Il Museo Nazionale della Magna Grecia di Reggio Calabria, luogo dove sono custodite

anche i famosi Bronzi di Riace, lunedì 12 Agosto 2019 è chiuso, molti turisti sono

amareggiati della scelta illogica di tenere il Museo in piena estate, è per giunta nella

settimana di ferragosto con le porte chiuse”.

La denuncia arriva da Nuccio Pizzimenti, presidente dell’associazione “Cittadini per il Cambiamento”.

“Chiediamo – ha concluso – agli organi competenti il motivo di questa strategia, a nostro avviso poco

opportuna”.

La denuncia di Pizzimenti riguarda, però, un problema noto a livello nazionale, poiché i lunedì i Musei sono chiusi un po’ ovunque in Italia.

L’opportunità che chiudano in agosto in una città come Reggio Calabria resta, però, sicuramente motivo di discussione.