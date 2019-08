Il reggino Marco Minniti può tornare Ministro

Il nascituro governo sostenuto dalla neonata maggioranza formata da Movimento Cinque Stelle e Partito Democratico sarà una squadra composta da uomini dei due maggiori partiti del sodalizio giallorosso.

Diversi rumors rivelano che il successore di Matteo Salvini al Viminale potrebbe essere Marco Minniti.

Il politico reggino ha già ricoperto la carica dal 2016 al 2018.

Si tratterebbe di un incarico particolarmente delicato nell’economia dell’esecutivo, considerato che sono stati già lanciati segnali di voglia di discontinuità da parte del Partito Democratico rispetto alle politiche leghiste che hanno partorito il decreto sicurezza e portato avanti la strategia dei porti chiusi alle Ong.

Lo stesso Minniti, tuttavia, pur non avendo mancato di criticare in maniera forte la condotta di Salvini, si era speso negli anni del suo impegno al Ministero per limitare i forti flussi migratori provenienti dalla Libia.

Questo ha fatto si che non gli siano state risparmiate critiche, basti pensare alle frecciate che spesso gli sono state rivolte dal Sindaco di Riace Mimmo Lucano che aveva detto di faticare a trovare differenze tra lui e il leader della Lega.