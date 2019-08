Gioia Tauro, Riapre la scuola dell’infanzia Collodi: “Aiutateci ad abbellirla”

La scuola dell’infanzia Collodi, istituto di via Dante Alighieri a Gioia Tauro, riapre e stavolta ha bisogno dell’aiuto di tutti. “Dopo varie peripezie, adesso vorremmo che i bambini iniziassero col piede giusto – spiegano Giovanna e Carmela, del comitato genitori della scuola – in una scuola che abbia tutto in ordine per dare loro accoglienza e funzionalità”. Per questo motivo è stata lanciata una raccolta fondi: “Desideriamo abbellire la scuola – si legge su GoFundMe – rendendola semplicemente un luogo migliore in cui i bambini vadano volentieri e si sentano a loro agio in un ambiente caloroso e accogliente”.

È possibile partecipare facendo una donazione alla raccolta fondi: il denaro verrà utilizzato per comprare materiale per allestire l’area svago e apprendimento che si creerà nel cortile e all’interno della scuola. Ma non solo. si può anche partecipare facendo una donazione direttamente materiale (giochi, pitture colorate, materiale didattico e ludico in generale). Inoltre il comitato genitori della Collodi lancia un appello ad aziende che desiderano far parte del progetto: “Diamo ai bambini la possibilità di cogliere il vero senso della scuola. Il vostro sostegno è fondamentale per regalare un sogno concreto ai bambini”. La campagna è raggiungibile all’indirizzo www.gofundme.com/progetto-collodi-quotviviamo-la-scuolaquot