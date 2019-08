Garante e Prefettura insieme per Matteo. La mamma: “Senza terapie muore dentro”

di Grazia Candido – Oggi Matteo spegnerà con i suoi genitori sei candeline e in questo giorno di festa, la sua mamma Angela continua la battaglia per far rispettare i diritti del piccolo affetto dalla sindrome di Asperger. Davanti alla Prefettura, questa mattina, Angela Villani ha sollecitato ancora una volta, le autorità competenti a far “rispettare la legge perché se è vero che la legge è uguale per tutti lo deve essere anche per il piccolo Matteo”.

“Oggi mio figlio, affetto da una grave forma di autismo, compie 6 anni e mi piacerebbe tornare a casa per dirgli che, finalmente, potrà fare le sue terapie – esordisce la giovane mamma – Il 18 febbraio del 2019, il Tribunale di Reggio Calabria tramite un ricorso ex 700, procedimento d’urgenza, ha condannato l’Asp ad un immediato pagamento delle terapie Aba, terapie specifiche per questi bambini. Ci siamo rivolti alla legge perché l’Asp non ha mai dato nessun servizio e nessuna forma di terapia per chi soffre di autismo e sino ad oggi, per garantire le cure a mio figlio, abbiamo chiesto aiuto ai familiari, agli amici, abbiamo venduto l’oro di famiglia compreso quello del battesimo di Matteo, per poter pagare le cure. Le terapie che, settimanalmente, fa mio figlio sono molto esose: una seduta costa 40 euro l’ora – ci tiene a precisare Angela – Matteo ha bisogno di assistenza H24 e, purtroppo, sia io che mio marito per gravi problemi di salute non possiamo andare più a lavorare. Il 18 febbraio con la sentenza del giudice si è accesa una luce di speranza per i diritti di mio figlio e, mi auguro, che questa luce non venga oscurata”.

La mamma di Matteo nel suo accorato appello di aiuto, ci tiene a precisare che, in questi mesi, sia il Garante per l’infanzia e l’adolescenza Antonio Marziale che il 9 Aprile ha inviato pec a tutti i settori dell’Asp e al Prefetto per sensibilizzare sull’urgenza delle terapie, che il vice sindaco della Città Metropolitana Riccardo Mauro (presente all’incontro odierno a piazza Italia) e il consigliere comunale Peppe Sera le sono stati vicini a differenza dell’“Asp che non ci ha mai risposto facendoci sentire il suo silenzio assordante”.

“Nemmeno il Commissario ad acta Cotticelli ha mai risposto alle mie lettere o alle sollecitazioni del mio legale. Ma come si fa ad essere indifferenti di fronte alla richiesta di aiuto di un bambino? – domanda Angela – Se Matteo interrompe le terapie, già ridotte per evidenti problemi economici, muore dentro, regredisce e quei piccoli passi in avanti fatti sino ad oggi, svaniscono. Chiedo l’intervento del Prefetto perché se noi genitori non possiamo credere nella giustizia, in cosa dobbiamo credere? La salute è un diritto e, allora, che questo diritto sia rispettato”.

Angela è una mamma fisicamente minuta ma sa bene che se le difficoltà rafforzano la mente, la fatica fortifica il corpo e anche se “a volte, nei momenti più critici si sente impotente perché un bimbo autistico ha gravi disturbi del sonno, disturbi intestinali, problemi gravissimi comportamentali per il raggiungimento delle attività quotidiane tipo il vestirsi o il semplice mangiare”, vede e tocca con mano i progressi fatti dal piccolo in questi 4 anni e “grazie al lavoro di professionisti, Matteo chissà, un giorno potrà guardarmi e dire finalmente, la parola mamma”.

Nella mattinata, Angela è stata ricevuta in Prefettura dalle dottoresse Tortorella e Suraci che, già in contatto con il Garante Marziale, si sono impegnate a sollecitare i Commissari dell’Asp affinchè adempino alle cure del piccolo ribadendo il loro impegno e vicinanza alla famiglia di Matteo.

Speriamo che questo sia davvero un compleanno di luce per il nostro Matteo che, oggi, grazie alla sua mamma, ha imparato che la speranza ha due bellissimi figli: lo sdegno e il coraggio. Lo sdegno per la realtà delle cose, il coraggio per cambiarle.