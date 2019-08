Festa Madonna della Consolazione a Reggio Calabria – Il calendario degli eventi religiosi

Di seguito la lista di tutti gli eventi organizzati dalla Chiesa in onore della Madonna della Consolazione Patrona di Reggio Calabria.

VENERDÌ 13 SETTEMBRE

Ore 21.00: BASILICA DELL’EREMO Pellegrinaggio cittadino – Celebrazione vigiliare presieduta da S.E. Mons. Giuseppe Fiorini Morosini, Arcivescovo Metropolita

Ore 23.00: BASILICA DELL’EREMO Celebrazione Eucaristica

SABATO 14 SETTEMBRE

Ore 00.00: BASILICA DELL’EREMO Celebrazione Eucaristica

Ore 1.00: Veglia di preghiera notturna

Ore 3,30 – 4,30 – 5,30:Celebrazioni Eucaristiche

Ore 6,30: BASILICA DELL’EREMO Celebrazione Eucaristica presieduta da S. E. Mons. Salvatore Nunnari, Arcivescovo di Cosenza – Bisignano

Ore 8.00: L’Effigie di Santa Maria Madre della Consolazione viene trasferita in Città.

Ore 9,30: Via Cardinale Portanova: Accoglienza della Venerata Effigie eprocessione verso la Basilica Cattedrale.

La festa prosegue con le Celebrazioni nella Basilica Cattedrale.

Ore 17.00: Celebrazione Eucaristica con la partecipazione dell’UNITALSI presieduta dall’Assistente Don Antonio Bacciarelli – Anima i canti il Coro “Maria Ss. Assunta” della Parrocchia della Cattedrale

Ore 19.00: Celebrazione Eucaristica presieduta da Mons. Antonino Iachino – Anima i canti il Coro Cantate Domino.

DOMENICA 15 SETTEMBRE

Ore 7,30 : Celebrazione Eucaristica

Ore 9.00: Celebrazione Eucaristica presieduta da Mons. Giovanni Latella, Canonico Cantore del Capitolo Metropolitano . Anima i canti il Coro Madonna della Consolazione.

Ore 11.00: Celebrazione Eucaristica presieduta da S. E. Mons. Giuseppe Fiorini Morosini, Arcivescovo Metropolita. Anima i canti il Coro S. Paolo.

Ore 17.00: Celebrazione Eucaristica presieduta da S.E. Mons. Vittorio Mondello, Arcivescovo Emerito di Reggio Calabria – Bova. Anima i canti il Coro Polifonico Histonium di Vasto.

Ore 19.00: Celebrazione Eucaristica presieduta da S.E. Mons. Salvatore Nunnari, Arcivescovo di Cosenza – Bisignano. Anima i canti il Coro Italia Campagna.

LUNEDÌ 16 SETTEMBRE

Ore 7,30 – 8,30 – 11,30: Celebrazioni Eucaristiche

Ore 9,30: Celebrazione Eucaristica presieduta da S. E. Mons. Vittorio Mondello Arcivescovo Emerito.

Ore 10,30: Celebrazione Eucaristica presieduta dal Can. Salvatore Santoro, Rettore del Seminario Arcivescovile di Reggio Calabria. Anima i canti il Coro del Seminario Pio XI.

Ore 18.00: Vespro Mariano presieduto da S.E. Mons. Giuseppe Fiorini Morosini, Arcivescovo Metropolita. Animano la celebrazione i Cori Polifonici che partecipano alla XVII Rassegna di canti Mariani

MARTEDÌ 17 SETTEMBRE

Solennità di Maria Ss. Madre della Consolazione, Patrona della Città di Reggio Calabria

Ore 7.00 – 8.00: Celebrazioni Eucaristiche

Ore 10.00: Concelebrazione Eucaristica presieduta da S. E. Mons. Giuseppe Fiorini Morosini, Arcivescovo Metropolita – Offerta del Cero votivo da parte della Civica Amministrazione. Anima i canti il Coro S. Paolo

Ore 18.00: Processione della venerata Icona di Maria SS. Madre della Consolazione

Itinerario:P.zza Duomo- C.so Garibaldi- Via Osanna – Via Miraglia – Via P. Foti – C.so Garibaldi – Via Aspromonte – Via N. Bixio – C.so Garibaldi – Piazza Duomo.