Enzo Siviero, “l’uomo dei ponti”, sarà cittadino onorario del Comune di Africo

Si terrà ad Africo antico presso il Rifugio Carrà l’attesa manifestazione “Gente in Aspromonte”, giunta alla sua seconda edizione. Sarà una due giorni particolarmente intensa, che inizierà la mattina del 29 agosto nel cuore dell’Aspromonte e si concluderà venerdì 30 agosto nel suggestivo borgo di Bova.

«C’è una Calabria che merita di essere raccontata – riporta la nota diffusa dalla Regione Calabria, che organizza l’evento – c’è una Calabria laboriosa, operosa e infaticabile che esige una narrazione approfondita e onesta, che con fatti tangibili e buone pratiche amministrative e della società civile può consentire concretamente il cambiamento di paradigma e quindi un nuovo racconto credibile».

Molti gli intellettuali che parteciperanno all’incontro, aperto a chiunque volesse intervenire, e molte le attività in programma.

Ed è una vittoria per il Comune di Africo che già da mercoledì 28 agosto aprirà il calendario degli eventi con il conferimento della cittadinanza onoraria al rettore dell’università E-Campus, Enzo Sivierio.

Professore, architetto e ingegnere, Siviero è conosciuto nell’ambito tecnico come l’uomo dei ponti, perché esperto internazionale in recupero e progettazione degli stessi, mentre balza agli onori della cronaca nazionale per le teorie coraggiose e per le battaglie contro l’abbattimento del ponte Morandi di Genova: il primo ad ergersi in difesa del progettista che fu orgoglio italiano e dell’ingegneria.

Il rettore, già ospite di Africo durante il meeting del 12 giugno scorso, ha sposato la causa aspromontana, rendedosi subito disponibile alla costruzioni di ponti umani per oltrepassare le barriere culturali, oltrechè di ponti strutturali per rompere la secolare inaccessibilità dell’Aspromonte. Un connubio che farà bene a tutto il territorio.

La cerimonia di consegna della cittadinanza onoraria si terrà mercoledì alle 17.00 presso il Municipio di Africo nuovo, e proseguirà presso la sede E-Campus (verso le 18.00 circa) con la lectio magistralis del rettore e l’apertura del nuovo anno accademico.

Il professore Siviero aprirà, il giorno successivo (giovedì 29 agosto), anche i lavori ad Africo antico.