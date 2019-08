Due reggine ai campionati Mondiali di Bridge in Croazia

Due Reggine ai campionati Mondiali di Bridge in corso di svolgimento ad Opatija in Croazia iniziati il 20 agosto e che si concluderanno il 29 prossimo. Annachiara e Maddalena Pelaggi , gemelle appena 18enni del Circolo Ditto di Reggio Calabria, hanno guadagnato la convocazione in Nazionale con la vittoria ai Campionati italiani Under 26° a squadre , superando brillantemente gli stage federali

.Sin dai primi incontri le reggine hanno dimostrato la loro statura bridgistica battendo numerose avversarie di gran lunga più titolate ed esperte. Dopo le combattutissime fasi di qualificazione, Maddalena e Annachiara Pelaggi hanno raggiunto la Finale A entrando tra le migliori 14 coppie del campionato a coppie Under 26 donne, dimostrandograndi qualità e padronanza assoluta del gioco, concentrazione e nervi saldi anche nei momenti più difficili della competizione.

La convocazione in Nazionale sarebbe già sufficiente per esaltare l’ambiente bridgistico reggino, ma l’accesso alla finale è stato accolto con una gioia immensa anche in virtù del fatto che le gemelle Pelaggi hanno iniziato la pratica di questo sport solo a maggio del 2018.

La rappresentativa italiana conta 3 coppie Under 26 open,3 coppie Under 26 donne e 3 coppie Under 21 e poi il Campionato Mondiale a squadre, al quale le reggine parteciperanno con Alessandro Carletti e Matteo Meregalli.

Grande soddisfazione è stata espressa da DevidCeccanti, presidente dell’Associazione Bridge Nicola Ditto, che ha formato, sostenuto e motivato le ragazze reggine: ”Sono le uniche con cosi poca esperienza a partecipare ad un campionato di tale livello – ha detto, con la gioia negli occhi, DevidCeccanti, sin dal primo incontro ho capito che le ragazze avevano le capacita e quella verve agonistica che serve per crescere in uno sport difficile e complesso come il bridge ma soprattutto la loro grande passione che nel tempo si è rafforzata. Sono certo –ha concluso Ceccanti-che Maddalena e Annachiara cosi come la 17enne reggina Claudia Scopelliti, che ha vinto il Campionato italiano a coppie, diranno la loro in campo nazionale anche nel prossimo futuro. “

Si arricchisce quindi il già nutritopalmares dell’Associazione Ditto chesi conferma tra le associazioni più attive d’Italiae aggiunge in bacheca quest’ultima affermazione alle numerosissime ottenute negli anni passati.