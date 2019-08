Disperso in materassino, l’ultima precisazione della Capitaneria: ‘Ritrovato a Scilla’

“CON RIFERIMENTO ALLA NOTIZIA PUBBLICATA IN DATA ODIERNA SU ALCUNI ORGANI DI STAMPA E SITI WEB, IN MERITO AI FATTI ACCADUTI AD UN GIOVANE REGGINO CHE, AL TRAMONTO DELLA GIORNATA DEL 17 AGOSTO U.S., SI E’ ALLONTANATO IN MARE CON UN MATERASSINO PARTENO DA UNO STABILIMENTO BALNEARE IN LOCALITA’ SCILLA (RC), SI RICONFERMA QUANTO GIA’ COMUNICATO , AGLI ORGANI DI STAMPA, NELL’IMMEDIATEZZA DELL’EVENTO.

IL RITROVAMENTO DEL GIOVANE DISPERSO IN MARE E’ AVVENUTO ALLE ORE 01.05 DEL 18 AGOSTO A CIRCA 2 MIGLIA DALLA COSTA ANTISTANTE IL LITORALE DI SCILLA, UNA VOLTA INTERCETTATO VENIVA RECUPERATO A BORDO DALL ‘ UNITA’ DELLA GUARDIA COSTIERA M/V CP 801, SUCCESSIVAMENTE E’ STATO SBARCATO PRESSO IL PORTO DI SCILLA, DOVE VENIVA AFFIDATO ALLE CURE DEL PERSONALE MEDICO DEL 118″.