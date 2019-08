Continuano gli appuntamenti canori del Reggio Karaoke Festival – Terza Edizione. Concluse le gare iniziali a seguito delle numerose iscrizioni che sono state raccolte, adesso é giunto il tempo delle semifinali. Per raggiungere la finalissima di settembre, i concorrenti vincitori delle prime tappe del Reggio Karaoke Festival dovranno sfidarsi il 23 agosto per la prima semifinale a San Gregorio. Si terrà – invece – a Catona il 31 agosto la seconda semifinale, chiusura attesissima prima dello scontro finale che proclamerà il vincitore del premio di 500€ in denaro.

L’organizzazione del Reggio Karaoke Festival si dice altamente soddisfatta dei risultati ottenuti e ha piacevolmente seguito i partecipanti in tutto il loro percorso all’interno del concorso. Anche se non sono mancate le polemiche, “d’altronde succede anche nei migliori concorsi canori, neppure il Festival di Sanremo ne è esente”, come sottolineato da Giorgio Casella durante l’ultima nota stampa del Reggio Karaoke Festival, la manifestazione ha riscontrato un enorme successo di pubblico oltre che di adesioni.

L’ultima squadra di classificati, passando il turno di Condofuri nella quarta tappa (Claudia Iriti, Fabio Firriolo, Pietro Spataro, Pasquale Evoli, Fabio Pirillo, Graziella Aquilino, Katy Zemonin), si è aggiunta a quelle delle prime tre e adesso non c’è altro da fare che attendere chi tra loro convincerà la giuria. Ecco i nomi estratti per il turno delle semifinali:

Questi i concorrenti che parteciperanno alla semifinale di *Venerdì 23 agosto* presso San Gregorio :

Chicco Pagano

Adele Misitano

Nancy Giustra

Marcella Scopelliti

Fabio Firriolo

Nino e Claudia

Peppe Corrado

Giuseppe Orestano

Luana Surace

Giovanna Filocamo

Antonio Monorchio

Nino Calafiore

Graziella Aquilino

Lorenzo Tripodi

Daniela Sergi

Carmen Spirato

Eliana Porcino

Questi i concorrenti che parteciperanno alla semifinale di *Sabato 31 agosto* presso Catona :

Ketty Cristiano

Francesco Ferrante

Totó Marra

Ilaria Simone

Paola Ferrara

Giuseppe Lo Faro

Barbara Rossi

Carmelo Anoia

Cetty Scafaria

Pietro di Marco

Demetrio Catalano

Paolo Surace

Pasquale Evoli

Giuseppe Nucara

Giuseppe Rosace

Maria Labate

Fabio Pirillo