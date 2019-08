Codacons: Una “taglia” per individuare chi ha offeso un disabile a Bovalino

“Gli handicappati dovete tenerli a casa”.

Non ci sono commenti su quanto accaduto a Bovalino, dove un “turista” ha ritenuto di dover insultare la mamma di un bambino autistico, colpevole di non comportarsi in maniera civile.

Questo genere di azioni devono essere denunciate e questi “signori” devono essere mortificati, isolati e condannati.

Del resto, come sostiene la giurisprudenza,

chi offende un soggetto debole offende un’intera comunità, offende tutti noi.

Da qui l’appello del Codacons che ha deciso di mettere una vera e propria “taglia” per riuscire a trovare elementi utili ad individuare questo grandissimo idiota.

L’associazione si rivolge a tutti coloro che frequentano le spiagge di Bovalino affinché contribuiscano a far sentire “signori” come il protagonista di questa vicenda, quello che sono: esseri piccoli e stupidi.

Facciamo sentire forte l’indignazione della Calabria dinnanzi a queste barriere mentali.

Il Codacons chiede a chi ha assistito alla scena di inviare video, foto e ogni elemento utile a “svergognare” l’autore di questo schifo.

Il modo migliore per sostenere questa famiglia è riuscire ad individuare l’autore di quegli insulti.

Chiunque abbia indicazioni può scrivere a codaconscalabria@gmail.com