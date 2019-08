Camini (RC): proiezione di “Corridoio 5”, il film sulla sfida dei piccoli luoghi per resistere alla globalizzazione

Lunedì 2 settembre, ore 22.00, in Piazza Municipio, a Camini, proiezione di “Corridoio 5”, un film di MANUEL COSER. Subito dopo la proiezione, che si terrà all’aperto nella suggestiva cornice di Piazza Municipio, il Sindaco di Camini, Giuseppe Alfarano, e Rosario Zurzolo, presidente della Eurocoop “jungi Mundu”, dialogheranno con l’autore Manuel Coser e con il pubblico sulle tematiche affrontate dal documentario Corridoio 5: la sfida delle comunità locali montane per non scomparire, nel mondo globalizzato che concentra attività economiche e sociali solo nei grandi centri urbani.

“Corridoio 5”, girato in Val di Susa tra il 2011 ed il 2013, è un mosaico di volti e voci di una popolazione che ha visto il proprio territorio trasformarsi nel simbolo di un conflitto chiave della nostra epoca: lo scontro tra realtà locali ed interessi transnazionali. La voce narrante dell’antropologo Marc Augé – universalmente noto per le sue teorizzazioni sui “nonluoghi” e per il suo acume nell’analizzare le contraddizioni del contemporaneo – accompagna lo spettatore in un viaggio alla scoperta della complessa situazione valsusina.

Manuel Coser ha una vasta esperienza nei settori della TV e dell’industria cinematografica italiana sia come regista, autore e operatore; il suo lavoro è focalizzato sull’attivismo dei cittadini, sulla partecipazione politica, sui diritti umani e sulle questioni ambientali. “Corridoio 5”, nel 2015, è stato miglior film al ValSusa Film Fest. Con un gruppo co-autoriale nato all’interno de il Piccolo Cinema di Torino, Coser ha ideato e realizzato il documentario interattivo in realtà virtuale “Babel – Il giorno del giudizio”, presentato al Biografilm Festival 2019. Ha vinto il prestigioso Premio Solinas Documentario per il Cinema 2016 per la scrittura del suo primo lungometraggio “L’Incorreggibile”.