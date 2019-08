Bombardieri: “Forte attenzione delle Forze dell’ordine sul territorio “

di Grazia Candido – “Altre due importanti operazioni che dimostrano ancora una volta, la forte attenzione che c’è sul territorio da parte delle Forze dell’ordine”.

Così il procuratore della Repubblica Giovanni Bombardieri, questa mattina presso il Comando provinciale dei carabinieri, insieme al comandante Battaglia, al Maresciallo Maggiore Pati, al Colonnello Romano e al Maresciallo Ordinario Amoruso, commenta lo smantellamento di due organizzazioni criminali dedite allo spaccio e al riciclaggio di denaro sottratto da conti correnti hackerati.

Le due inchieste “Random” e “Fullones” portate oggi a termine dai Carabinieri di Reggio Calabria e con il coordinamento del procuratore Bombardieri insieme al procuratore aggiunto Gerardo Dominijanni e ai sostituti Gianluca Gelso e Nunzio De Salvo, hanno assicurato alla giustizia 18 persone ritenute responsabili, a vario titolo, di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, tentata estorsione, lesioni personali, riciclaggio, detenzione illegale di arma comune da sparo e ancora, associazione per delinquere finalizzata al riciclaggio dei proventi illeciti scaturiti dall’accesso abusivo a sistema informatico o telematico, detenzione e diffusione abusiva di codici d’accesso e frode informatica.

“Sono due operazioni molto importanti, svolte dai carabinieri di articolazione del Comando provinciale, stazione Modena e Reggio: quella dedita allo spaccio, svolgeva attività di inquinamento del tessuto sociale smerciando droga in luoghi frequentati da giovani precisamente, in un locale in via 2 Settembre, nel centro storico della città, da ristrutturare e adibire a sala giochi proprio nella consapevolezza della facilità di commercio illegale in certi ambienti – afferma il procuratore Bombardieri – Era una attività al dettaglio diventata remunerativa, sistematica, con approvvigionamenti importanti. L’organizzazione si è resa anche responsabile di una serie di episodi estorsivi e usurai: i vari pusher che non provvedevano a saldare le partite che acquistavano per lo spaccio al minuto, venivano fatti oggetto di aggressione verbale e fisica. In un episodio, le lesioni procurate per l’aggressione erano state utilizzate per una truffa assicurativa il cui premio era stato successivamente, versato per saldare il debito di droga. Di pari importanza, è l’operazione che riguarda il riciclaggio di somme che venivano sottratte ad ignari cittadini con il sistema del phishing tramite il quale un’organizzazione criminale provvedeva ad impadronirsi delle credenziali bancarie di cittadini di tutta Italia sottraendo ingenti somme di denaro”.

Il procuratore ci tiene a precisare che l’indagine “Fullones” ha inizio nel luglio 2017 dopo le numerose denunce dislocate sull’intero territorio nazionale ai comandi dell’Arma e che questa è “un’altra attività investigativa molto serrata delle Forze dell’ordine che ha consentito di ricostruire una vera e propria organizzazione criminale”.

“Le vittime venivano tratte in inganno da mail, pervenute sui propri account di posta elettronica con loghi contraffatti di vari istituti di credito che le invitavano ad inserire i dati riservati per l’accesso ai propri conti correnti in maschere simili a quelle realmente in uso alle pagine home banking dei loro istituti di credito – continua Bombardieri – Il tutto ha inizio quando una vittima si accorge di un bonifico di 9.600 euro fatto dal suo conto senza giustificazione e da quella comunicazione ai carabinieri, si è arrivati all’identificazione del responsabile del prelievo. Abbiamo registrato che sono circa 200 le vittime distribuite su tutto il territorio nazionale, perché i bonifici arrivavano sui conti reggini da tutta Italia; 171 mila euro è la somma sottratta ai malcapitati, sono al vaglio altre persone, circa 111 che hanno avuto contatti con gli indagati e non tutti sono di Reggio ed utilizzati 11 conti su cui venivano destinate le somme sottratte”.

Il comandante provinciale Giuseppe Battaglia lancia un appello ai cittadini ad “essere solerti a strane e-mail che possono arrivare nella propria casella postale e massima attenzione a non fornire la propria complicità ad attività del genere perché si incorre nel favoreggiamento e nel reato grave di riciclaggio”.

“Le due indagini nascono proprio dal basso e sono due attività di stazione che partono dall’osservazione dell’acquisto di stupefacenti sul territorio da una parte e dalle denunce di tentativi phishing sui conti correnti dall’altra. Abbiamo messo in collegamento questi due episodi, facendo emergere un’organizzazione molto ramificata e qualificata, capace di diversificare le proprie attività criminali utilizzando questi conti correnti sia come recettori delle somme illecitamente raccolte dall’home banking sia per riciclare i proventi dello spaccio. L’organizzazione ha potuto contare su tanta gente del territorio che si è prestata a fornire i propri conti correnti o le proprie poste pay per far transitare le somme ottenendo in cambio poche centinaia di euro – conclude Battaglia – Le Forze dell’ordine ci sono, ascoltano i cittadini ma soprattutto, contrastano con tutti i loro mezzi la criminalità organizzata”.